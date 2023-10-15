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路上見「超Q三輪車」跑外送 內行認出它：日本神車要價不斐

聯合新聞網／ 綜合報導
有外送員騎三輪車跑外送，被發現車子要價不斐。圖擷自《路上觀察學院》。
有外送員騎三輪車跑外送，被發現車子要價不斐。圖擷自《路上觀察學院》

外送平台崛起，越來越多人當起外送員，而近日有網友捕捉到路上有外送員騎三輪車送餐，照片曝光後，引起不少人驚呼這台是日本的外送神車，要價不斐。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出照片，可以看到一台白色三輪外送車停在小吃攤前，特殊外型也讓他笑虧：「三輪車跑得快！」

而網友們也發現這輛車來頭不小，是HONDA GYRO X，雖然才50CC，但價格卻不便宜，「本田50…跪下」、「查了一下，這台竟然要25萬～35萬台幣，錢太多也不是這樣花的」、「這台超貴的，還真的有人買」、「日本超多這種機車，而且他們的還有遮雨棚，上上禮拜去東京看到一堆」、「日本外送神車」、「跑不快但是很貴」、「最高時速才40不是」。

也有網友笑說，「看來當外送員只是他觀察平民百姓的興趣」、「做興趣打發時間的吧」、「跑身體健康的，反正6、70萬的重機都有人拿來跑了」、「貴貴的玩具」。

至於這台三輪車該怎麼停？事實上，根據台灣法規規定，三輪車的歸屬方式以現行機車相同，依排氣量區分出輕型機車、重型機車、大型重型機車等等級，因此車主需要按照車輛的排氣量等級，去停到相對應的車格。

外送員 日本 重機 東京

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