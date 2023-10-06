他整理17項機車停「側柱、中柱」之辯 網熱議：明明空間問題

長久以來，「機車停車到底要立側柱還是立中柱」一直是機車族吵翻天的議題，不過卻遲遲未有結論，兩方都各執一詞，情況也未獲改善。日前一名網友在FB社團「爆怨公社」發文，整理了網上熱議的17項爭論點，引發網友共鳴。

該網友有才將所有爭議點串聯，分別談到側柱派的主張「立側柱停在格子不影響他人」、「檔車跟重機只配側柱」、「重機不能停機車格？」，以及中柱派「立側柱後照鏡跟把手會卡到隔壁機車」、「重機本就不能停一般機車格」，還衍伸出政府機車格規劃不夠、共享機車搶車位等問題，每個問題看似無關實則環環相扣，形成死循環。

該網友認為，網上爭論多到寫不完，不過希望大家多體諒他人，停車盡可能立中柱。貼文一出，中柱派網友紛紛留言，「我是中柱派的，除非臨停買個東西而已不然一律中柱」、「立側柱靠在別人車上真的很靠杯」、「在擁擠的停車格立側柱實在是很糟糕，不但會讓自己跟別人很難牽，後照鏡還會撞到人家的車子」。

側柱派網友則表示，「立側柱有違法嗎？要不要建議修法規定機車不可以有側柱？」、「格子因眾多考量未達到標準大小豈能怪側柱」、「真對不起，可是我真的力氣太小立不起來中柱」、「幹嘛不去提議車廠不要裝側柱」、「立側柱才好咧，不然某些人的水準就是停車位已經很小了還要立中柱硬擠進來停車的」。

不過也有網友理性分析，「立什麼柱跟會不會超線根本無關好嘛，還不是一堆立中柱的硬擠停線上」、「我覺得側柱還好，那種不收後飛炫踏板的才很智障」、「立中柱然後就被一格塞兩台車，明明是停車空間問題，每次都在那邊戰中柱」、「真正的問題是政府劃設的機車停車格根本就沒有符合法規的規範」、「以台灣人停車習慣就算立中柱後照鏡一樣會擋到隔壁」。