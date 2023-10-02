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農田驚見大型野生Pocky！「種植畫面」吸7萬人笑翻 廠商也現身揭秘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享近日路過一處農田，意外發現田中棒子形似知名零食Pocky，忍不住拍下對比照。圖片來源／翻攝自「路上觀察學院」
一名網友分享近日路過一處農田，意外發現田中棒子形似知名零食Pocky，忍不住拍下對比照。圖片來源／翻攝自「路上觀察學院

Pocky是許多人喜愛的零食，一根一根的長條形狀十分具有代表性。近日有網友分享，自己路過嘉義六腳的農田，意外發現滿滿的Pocky，讓她不禁掏出實體Pocky作對比，有趣的照片立刻引起網友熱烈回應，連廠商也現身了。

一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」分享一張照片，透露自己近日經過嘉義六腳的一處農田時，發現農田中立著許多固定用的棒子，上端是咖啡色，下端則是淺褐色，看起來像極了巧克力口味的Pocky。她忍不住拿出實體Pocky，和農田拍下對比照，畫面十分有趣。

貼文發出不到一天，便吸引超過7萬人按讚，笑倒一片網友，許多人紛紛表示，「長知識了」、「不能說一個樣，只能說一模一樣」、「原來Pocky是田裡種出來的」、「巧克力棒都是這樣種出來的啊，你不知道嗎？」、「終於有人講出來了，Pocky的種植方式就是插在土裡」。

還有網友化身「Pocky專家」歪樓回應，「收成時，用刀子在土壤上約15公分處砍下來，這樣可以確保Pocky的根繼續向上重新生長哦」、「一般盒裝的Pocky就是由田裡大支的根莖上的芽苞發育成嫩莖稈的部分。還沒有完全從地底下長出來時，以及剛剛出土仍未木質化的部分」。

這張照片迅速爆紅，連Pocky的台灣廠商Glico格力高都現身留言，「想不到Pocky的秘密竟然被你發現了，讓小編來送你Pocky作為獎勵，記得來私訊領取喲！」逗趣回覆讓網友哈哈大笑。

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