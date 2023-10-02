年輕人不穿牛仔褲？網列牛仔褲缺點 直言「這三褲」更流行
牛仔褲被譽為萬年不敗的單品，不過有網友在PTT表示，他最近發現公司的年輕同事幾乎不穿牛仔褲，反而改穿棉褲、工裝褲，讓他好奇詢問「牛仔褲已經不讓年輕人喜愛了嗎？」貼文一出，便吸引許多網友討論。
原PO透露，他最近發現公司較年輕的同事們幾乎不穿牛仔褲，不管是深藍、淺藍、黑色或刷色類的牛仔褲已少在年輕人身上看見。他說明，不少年輕人最近都穿棉褲或口袋很多的工裝褲，讓他好奇詢問「牛仔褲已經不讓年輕人喜愛了嗎？」
貼文底下，許多網友認為牛仔褲太悶外，放東西在口袋也不太方便，「牛仔褲很悶啊，根本不想碰」、「放手機、錢包麻煩阿」、「又醜又難穿又不正式，跟現代機能風完全相反，唯一優點應該是耐穿」。
部分網友點名工裝風、瑜珈褲及棉褲是現在流行的風格，「現在流行工裝風啊」、「我只穿棉褲了，舒服最重要」、「現在流行瑜珈褲，連沒在運動的也在穿」、「現在比較流行熱褲、寬褲或微喇叭褲，上短下長的搭配」。
但也有網友不認同原PO「年輕人不穿牛仔褲」說法，「很多啊，只是版型適中的不穿了，要不是很寬，就是很緊」、「有啦，Y2K風潮牛仔褲是必備單品」、「Cleanfit和Y2K，牛仔褲也是很重要的單品」。
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