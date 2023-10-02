快訊

諾貝爾醫學獎得主揭曉！促成新冠疫苗問世 卡里科、魏斯曼獲殊榮

亞運舉重／挺舉前熱身傷大腿 郭婞淳奪銅哭了：期待沒有達到

流感疫苗傳家長「躲打高端」 高端公司回應了

年輕人不穿牛仔褲？網列牛仔褲缺點 直言「這三褲」更流行

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，現在許多年輕人不再穿牛仔褲，好奇牛仔褲是否已退流行。示意圖／ingimage
網友指出，現在許多年輕人不再穿牛仔褲，好奇牛仔褲是否已退流行。示意圖／ingimage

牛仔褲被譽為萬年不敗的單品，不過有網友在PTT表示，他最近發現公司的年輕同事幾乎不穿牛仔褲，反而改穿棉褲、工裝褲，讓他好奇詢問「牛仔褲已經不讓年輕人喜愛了嗎？」貼文一出，便吸引許多網友討論。

原PO透露，他最近發現公司較年輕的同事們幾乎不穿牛仔褲，不管是深藍、淺藍、黑色或刷色類的牛仔褲已少在年輕人身上看見。他說明，不少年輕人最近都穿棉褲或口袋很多的工裝褲，讓他好奇詢問「牛仔褲已經不讓年輕人喜愛了嗎？」

貼文底下，許多網友認為牛仔褲太悶外，放東西在口袋也不太方便，「牛仔褲很悶啊，根本不想碰」、「放手機、錢包麻煩阿」、「又醜又難穿又不正式，跟現代機能風完全相反，唯一優點應該是耐穿」。

部分網友點名工裝風、瑜珈褲及棉褲是現在流行的風格，「現在流行工裝風啊」、「我只穿棉褲了，舒服最重要」、「現在流行瑜珈褲，連沒在運動的也在穿」、「現在比較流行熱褲、寬褲或微喇叭褲，上短下長的搭配」。

但也有網友不認同原PO「年輕人不穿牛仔褲」說法，「很多啊，只是版型適中的不穿了，要不是很寬，就是很緊」、「有啦，Y2K風潮牛仔褲是必備單品」、「Cleanfit和Y2K，牛仔褲也是很重要的單品」。

PTT 牛仔褲

延伸閱讀

日本拉麵不敵物價上漲現倒閉潮 「千圓之壁」走向價格兩極化

好處多多！報廢家電搖身一變成「信箱」 網笑誇：閱後即焚？

以前搭高鐵很輕鬆「中秋為何滿到站外？」 網指三關鍵：制度變了

全聯「醒腦商品」比秀逗糖還可怕？ 網喊超提神：酸到牙痛

相關新聞

農田驚見大型野生Pocky！「種植畫面」吸7萬人笑翻 廠商也現身揭秘

Pocky是許多人喜愛的零食，一根一根的長條形狀十分具有代表性。近日有網友分享，自己路過嘉義六腳的農田，意外發現滿滿的Pocky，讓她不禁掏出實體Pocky作對比，有趣的照片立刻引起網友熱烈回應，連廠商也現身了。

年輕人不穿牛仔褲？網列牛仔褲缺點 直言「這三褲」更流行

牛仔褲被譽為萬年不敗的單品，不過有網友在PTT表示，他最近發現公司的年輕同事幾乎不穿牛仔褲，反而改穿棉褲、工裝褲，讓他好奇詢問「牛仔褲已經不讓年輕人喜愛了嗎？」貼文一出，便吸引許多網友討論。

好處多多！報廢家電搖身一變成「信箱」 網笑誇：閱後即焚？

家中電器壞掉別急著丟！這些廢棄物加以改良，也許能創造出創意又實用的新功能。一名網友分享，有民眾將廢棄微波爐改造成收信的信箱，這款「微波爐信箱」立刻在網路上引起軒然大波。

50嵐吸管套暗藏玄機 內行揭冷知識：喝不完也沒問題

台灣人愛喝手搖飲，不過有潔癖的人，可能會擔心空氣中的飛沫、異物弄髒飲料。現在就有網友指出，其實手搖品牌50嵐的吸管套上暗藏玄機，可以幫忙解決這個問題。

不如逛購物中心？他列夜市缺點 網認同：又貴又熱又髒

「夜市」是台灣特有的文化之一，不少外國遊客都慕名而來。近日，有網友在PTT上分享，自己去士林夜市後，發現夜市內的店家牆壁幾乎都黑黑油油的，且地上充滿垃圾，整體環境又熱又臭，不解為何現在夜市還這麼多人逛

急找水電師傅！21歲學生驚曝性癖好「想被哥哥調教」 內行揭驚人真相

許多民眾會透過接案平台賺外快，工作內容包羅萬象，從協助影片後製、問卷填寫、婚宴拍攝都有。日前有女網友在接案平台看到一個奇葩案子，一名住在新北市的案主自稱想找水管維修師傅，結果在需求內容寫上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。