發糖啦！「繪圖接龍」做成紀念T 男友巧思讓網友直呼：一百分

現在坊間有許多服飾業者，都有推出能夠少量DIY服裝的服務，方便小型團體或個人自製造型服飾，用來作為一種紀念。近來有位日本網友，就分享了一件她與男友製作的紀念衣服，背後溫暖的巧思，引起許多其他網友的熱烈迴響。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「pennnp___」近來分享一張T恤的照片。在這件T恤上頭，畫滿了很多可愛的小插圖，像是小貓、小狐狸、雨傘等等。在這些插圖之間，還似乎有著箭頭隔開。

原來這些可愛的插圖，是過去網友在和男朋友交往時，兩人一起玩的「繪圖接龍」，結果男友就把這些圖片，乾脆印成造型T恤，用一個特別的方式，留下這份美好的回憶，讓人感到相當窩心。

其他網友也紛紛表示「這太讚了吧」、「兩個人的畫風真像呢」、「一百分的男朋友」、「畫得超棒，然後又太美了，充滿著愛」、「最近看到的都是一些愛情悲劇，有這種真的很棒」、「好可愛喔」、「這就是愛情的表現」。