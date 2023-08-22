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計算機上「這一鍵」是什麼？ 網笑稱：YouTube播放鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友第一次發現計算機按鍵的實用功能，當場驚呼連連。圖片來源／Dcard
一名網友第一次發現計算機按鍵的實用功能，當場驚呼連連。圖片來源／Dcard

為了加快計算速度，以及降低心算導致的失誤機率，小到一般攤販、大到會計事務所都需要倚賴計算機的幫忙。一名網友在操作計算機的時候，發現同事按下他從沒按過的鍵，直接驚訝到喊出聲，並提出疑問，「只有我不知道計算機這個按鈕的功能嗎」，同事則全部傻眼。

原PO在Dcard有趣板發文表示，同事在結帳時，因為按錯了一個數字，所以原PO想說，「完了！要全部重新按過！」，但同事按下一顆類似播放的按鍵，就可以倒退了。原PO因此驚訝到喊出聲！連連問道，「你怎麼辦到的！好神奇！教我！」同事們全部傻眼，自己則是一陣尷尬。

其他網友回應提到這顆按鍵的重要性，「會計系表示這個鍵很重要」、「在銀行工作的me沒有倒退鍵的計算機我可是不用的喔」、「我知道耶，可能因為在金融業工作，常常用到，少用計算機不知道正常啦」。

不過也有人歪樓回覆對該播放鍵的符號很熟悉，「還用問嗎，這是播放鍵啊」、「其實它是YouTube……的前身」，並且打趣的說道，「這個鍵按一下就可以連線手機開YouTube，超方便的，竟然有人不知道」、「真的！我高中上課時常常拿出來偷看，老師跟同學都沒人發現，嘻嘻」，充分展現幽默感。

而除了倒退鍵，也有留言分享其他計算機較不為人知的功能，「其實有些計算機也可以自動計算稅金或是任何加計百分比的功能，就是TAX＋、TAX-，百分比可以自己設定，像服務費什麼也可以設定」、「我的按下去計算機會唸出答案（有喇叭），要調音量的話可以用上面的M+ M-來調整」，而iPhone也有倒退功能，「iPhone計算機直接在數字上由右往左滑也有同功能」，讓許多不知道的網友大吃一驚。

計算機 iPhone YouTube

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