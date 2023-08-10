甜點師自曝蛋糕對比圖！學生作品看來毫無食慾 現在成品「簡直是奇蹟」

俗話說「只要努力就可以獲得回報」，儘管很多聲音質疑這樣的說法，但確實有著奮鬥不懈下，終於開花成果的例子。近來一位日本的甜點師傅，就以自身的經驗，證明了「努力可以得到回報」。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「NekonoMECafe」最近分享一組對比圖。表示他當初還在學校練習做甜點的時候，因為技術不佳的關係，曾經做出一個外表非常糟糕，讓人看了毫無食慾的蛋糕。

然而，就在經年累月的努力下，如今的他已經成為能獨當一面的甜點職人。最近因為朋友生日，他做了一個粉色的慶賀蛋糕，祝朋友迎接大壽。看著他過去的作品，很難想像和精美的生日蛋糕，居然是出自同一人之手，也證明了只要肯努力，未來就有一切可能。

許多網友也紛紛表示「了不起的努力」、「太美了吧」、「感覺超好吃」、「努力就能創造最棒的奇蹟」、「簡直像是從墳墓遷移一樣」、「三次元的哲學表現」、「努力獲得回報的最佳範例」、「好在意左邊本來是想做成什麼樣子」、「永不放棄真的猛，我就是放棄了的人所以很敬佩」。