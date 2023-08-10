甜點師自曝蛋糕對比圖！學生作品看來毫無食慾 現在成品「簡直是奇蹟」
俗話說「只要努力就可以獲得回報」，儘管很多聲音質疑這樣的說法，但確實有著奮鬥不懈下，終於開花成果的例子。近來一位日本的甜點師傅，就以自身的經驗，證明了「努力可以得到回報」。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「NekonoMECafe」最近分享一組對比圖。表示他當初還在學校練習做甜點的時候，因為技術不佳的關係，曾經做出一個外表非常糟糕，讓人看了毫無食慾的蛋糕。
然而，就在經年累月的努力下，如今的他已經成為能獨當一面的甜點職人。最近因為朋友生日，他做了一個粉色的慶賀蛋糕，祝朋友迎接大壽。看著他過去的作品，很難想像和精美的生日蛋糕，居然是出自同一人之手，也證明了只要肯努力，未來就有一切可能。
製菓学生の時これだったやつが諦めずにパティシエやってこれたの奇跡すぎるだろ pic.twitter.com/ykrXwWg9zO— ネコノメ／Chat LuuME 🐱🌱 (@NekonoMECafe) August 8, 2023
許多網友也紛紛表示「了不起的努力」、「太美了吧」、「感覺超好吃」、「努力就能創造最棒的奇蹟」、「簡直像是從墳墓遷移一樣」、「三次元的哲學表現」、「努力獲得回報的最佳範例」、「好在意左邊本來是想做成什麼樣子」、「永不放棄真的猛，我就是放棄了的人所以很敬佩」。
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