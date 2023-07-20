「輔大陳若儀」傳分手惹怒媽 急交代「沉住氣就是妳的」：妳趕快去道歉

化身「輔大陳若儀」的女網友Kelly a因分不到「男友家產」鬧得不可開交，最後男友也現身表明兩人已經分手，但兩人分手收場卻讓Kelly a的媽媽氣炸，質問女兒「同樣事情不要再搞砸2次！」甚至教導她要沉住氣「後面都是妳的」，這段對話曝光後更讓網友嚇傻，喊話Kelly a男友「快逃啊～」

女網友Kelly a自曝與前男友復合，卻因為「男友家人說要把她當女兒疼，卻不分家產給她」，Kelly a痛批她真心對待男友家人，對方卻說話不算話，更被網友貼上拜金女標籤。事後，Kelly a前男友也現身宣布復合67天戀情告終，從他的視角可以看到Kelly a不斷催促約時間找代書（做店面共同登記），更懷疑男友偷吃、大呼男友不愛她，兩人大吵一架，戀情最終畫下句點。

兩人為房產登記撕破臉一事傳回Kelly a媽媽耳裡，隔日Kelly a再度在「匿名2公社」曬出對話截圖，Kelly a強調「我跟男友沒分手，只是有一點小爭執」，還喊話媒體「放過我好嗎？我媽都在怪我了a」。

從這張對話可見Kelly a的媽媽看新聞才知道女兒又分手，語重心長地告誡女兒「我跟妳講同樣的事情，妳不要再給我搞砸2次喔！」、「跟妳講過多少次，沉住氣後面都是妳的，這次妳要是再把事情搞砸，我跟妳爸就不管妳了」，最後不忘交代她「馬上去道歉」。

Kelly a透過貼文喊話自己好不容易和男友復合，相當珍惜這段感情，「我承認這次鬧小脾氣是我不對，我會跟他道歉，也請大家將心比心，若不是太愛我男友，怎麼會吃他的醋呢？請大家幫忙說些好話好嗎？」

網友們都被母女二人的價值觀嚇壞，這才驚覺「輔大陳若儀」種種令網友瞠目結舌的行為背後都有媽媽在下指導棋，「原來一家都在謀策男方家產，真是傻眼」、「原來沉住氣是爸媽教的啊，教妳怎麼釣大魚，是嗎？」、「笑死，『將心比心』妳講的出口喔？」、「原來就是有這樣的媽媽，才會有這樣的女兒」、「原來一家都在肖想別人的財產」、「滿滿都是套路啊...」。也有人直呼看不下去，大酸「PO文太刻意了，要再自然一點，編劇加油啊！」、「板橋有店面的老闆，真相要出來了～」、「很明顯自導自演啊」。