「流水席第二季」光速完結？男友現身斷67天戀情 嘆：我八字不夠重

近日曾引發全台追劇熱潮的流水席新娘重出江湖，自號輔大陳若儀的Kelly a自曝與前男友復合，然而男友家人把她當女兒疼卻不分家產，不公平對待讓她壓力爆棚，更不滿明明是男方家說話不算話，網友卻指責她拜金，痛批公理正義何在？種種事蹟讓男友身心俱疲，現身發文「復合短短67天我們就分手了」。

15日一位女網友在臉書發文抱怨，稱男友家長明明說會把未來媳婦當女兒疼，但分家後男友拿到板橋店面、男友弟分到1500萬，她身為「女兒」卻什麼都沒有，要求男友把分到的店面共同登記也被敷衍「等以後結婚再說」，讓她深覺看不到未來，並貼出大段對話截圖。

然而女子自述被前未婚夫和他家人傷很深，加上奇葩的邏輯思考和慣用語尾，這名女網友立刻被廣大網友認出是轟動一時的「Kelly a」，大呼流水席第二季開演了。被認出身份後，Kelly也未退卻，正面迎戰網路酸民，痛批她真心對待男友家人，對方卻說話不算話，現在還被網友貼上拜金女標籤，「世上難道真的沒有公理正義了嗎」。

隨後繼續發文抨擊男友「明知道她在意什麼卻一直裝傻帶過」，認為男友爸媽都說把她當女兒，卻沒有公平對待，反倒是她依舊真心以對、貼心孝順，以未來媳婦身份做到兒子沒有想做的事，但對板橋店面登記的事卻一拖再拖，拿工作當藉口，指責她讓他承受很大的壓力，「根本就沒有把我放在心上」。

如今男友也現身發文，宣告67天戀情告終。他表示，今天（19日）看到新聞才知兩人的對話都被公開，而之前透過朋友重新聯絡後，也是Kelly主動約吃飯求陪伴，他並沒有重新追求的意思，後來也是莫名其妙在一起，沒想到一切會被扭曲成「主動追求」。

他坦言早知Kelly與前未婚夫J先生的事，也知道被網友酸是接盤俠、地藏王之類的，這些他都概括承受，但「可能是我八字不夠重吧」，不過2個月就承受不起和她在一起的壓力，J先生能和她在一起3年讓他深感佩服，如今連Kelly都覺得J先生比他好，那兩人情緣就到此為止吧。

男友也跟隨Kelly腳步曬出對話截圖，可看到Kelly一直催促男友一起約時間找代書，並懷疑男友偷吃要求開視訊確認，後更因男友接待客人無暇通話抓狂，大呼男友不愛她，「我前未婚夫才不會像你這樣，要不是他妹在挑撥離間，我早就跟他結婚了」，讓男友忍無可忍回「那你回去找他算了」，宣告情斷。