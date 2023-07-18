女子自稱未來媳婦狂向男友討家產… 網看傻揪1字疑：輔大陳若儀重出江湖？

還沒結婚前，情侶通常會把財產分清楚，不過近日一名女子上網發文抱怨，男友爸媽承諾會把自己當女兒般疼愛，但男友分家產時自己卻「沒份」，奇葩行徑令人目瞪口呆，而網友看了對話紀錄後也抓出關鍵字，懷疑他就是先前「流水席之亂」的女主角。

女子在臉書社團「匿名2公社」發文表示，上一段感情被前未婚夫和家人傷得很深，前男友也因此再度和她聯絡上，兩人也藉此復合重新開始。

前陣子男友爸媽過給男友一間位在板橋約37坪的店面，弟弟則分到1500萬元，她抱怨：「不是我愛計較！因為男友爸媽曾說以前想生一個女兒，卻沒想到連生2胎都兒子，所以曾說會把未來媳婦當成自己女兒一樣疼愛，不會讓兒子欺負我，但現在分家我這女兒卻什麼都沒有。」原po因此要求男友把店面改登記為兩人共有，男友則表示等結婚後再說，她氣憤大罵「敷衍」：「以後！以後！為什麼男人都要這麼自私！」

此番言論和價值觀令網友嘖嘖稱奇：「妳確定是妳被前未婚夫傷很深，不是妳把他們搞內傷？還沒結婚就急著要這要那，妳乞丐？」、「你要不要照照鏡子看看現在的你吃相多難看」、「還沒過門就把自己當人家的女兒了，好好笑」、「你的臉是不是鋼鐵做的啊」。

原po也放上她和男友的對話紀錄，眼尖的網友發現女方脫口而出「a～」，特殊的「a～」再加上奇葩的言論和價值觀，讓網友驚呼原po和「流水席之亂」的女主角「輔大陳若儀」實在太像了：「Kelly不用匿名也知道是你啦」、「第二季第一集開始」、「全世界腦迴路這麼奇葩的，把別人的當成自己的還這麼理所當然的，只有你了」。

女子貼出與男友的對話紀錄截圖。圖擷自 匿名2公社

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