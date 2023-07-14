麥當勞若推499吃到飽會去？鄉民曝「不划算關鍵」：難回本

速食餐廳麥當勞深受國人喜愛，除了三餐外，連宵夜都是首選之一，有網友好奇「如果麥當勞推499元吃到飽，你會去嗎？」引發熱議，有一派網友認為「必定吃爆」，但也有人認為，花不到499元點套餐也早就飽了，更別說食量較小的人，可能只要吃一個套餐就吃不下了。

一名網友在PTT發文詢問，如果速食餐廳麥當勞推出「499吃到飽」的企劃，店內食物無限量供應吃到飽，那麼大家會去吃嗎？他直呼「雞塊可以怒吃20塊嗎？」

其他網友紛紛留言「吃爆」、「馬上出發」、「會被吃倒」、「我會欸，畢竟以品項來說，他其實比我從小到大吃過的500以下吃到飽多」、「雞塊薯條吃到飽，有夠爽」、「我要吃爆大麥克」、「平常賺我那麼多，還不去吃回本」、「小時候的夢想要實現一下呀」、「我想狂吃麥脆雞」。

但也有許多人認為價格過高，留言「不會，我大概300多就吃飽了」、「這價格沒競爭力」、「兩份大麥克就很飽了，不需要499」、「大麥克你能吞幾個...就算5個也沒499元」、「499根本沒法吃回本的」、「套餐點個兩份就吃飽了」、「299我吃到吐」、「大麥克只能吃4個，不值499」、「就算都用單點的，499也該吃不下了吧」、「直接花499點餐的份量都吃不完」、「我點兩個餐就飽了，吃499幹麻」。