不是阿妹跟蔡依林！他問李玟「同時期歌手」有誰 網考古：當時百花齊放

歌手李玟在5日晚間驚傳輕生離世，享年48歲，消息一出，眾星個個震驚不捨，各界聞訊也紛紛哀悼。一位網友回顧李玟的歌壇生涯，表示雖然知道李玟是「天后級女歌手」，卻不太清楚「同時期紅的歌手有哪些人」，因此在PTT上發文詢問。見此，其他網友紛紛感嘆當時華語歌壇百花齊放；也有考古系網友直接將李玟的音樂作品列出，並盤點當時同期的女歌手。

一位網友在PTT上發文表示，自己知道李玟曾經非常紅，但對於她當紅時期還有哪些的歌手不是很清楚，只記得當時「阿妹跟蔡依林應該還沒有出來」，感到疑惑的原PO便詢問其他網友「李玟同時期紅的歌手有誰」？

見此，許多人跳出來緬懷李玟，指出她全盛時期紅的程度完全能和蔡依林、張惠妹相提並論，網友也紛紛感嘆當時華語歌壇百花齊放，同期的當紅歌手不只一位，「那時定義她是天后，蔡依林孫燕姿都只是『小』天后」、「跟李玟同期的其實是鄭秀文，他們同一個比賽出道，出過一張合輯後李玟就到台灣發展了」、「最大咖大概是『天空』後的王菲跟林憶蓮『傷痕』」、「張清芳是那年代的國語天后，台語就江蕙」、「台灣女歌手能打的大概就許茹芸」、「那時候張宇跟張清芳兩個人號稱男女東方不敗，沒有一張不賣的」、「王菲、林憶蓮、許美靜、陳淑樺、張清芳」。

更有「考古系」網友回文統整李玟的音樂作品，並盤點當時同期的女歌手，該網友指出，李玟1994年6月15日發行首張專輯《愛就要趁現在》後，在一年3個月內出了4張專輯，當時的同期女歌手有張清芳、王菲、辛曉琪、陳淑樺、萬芳、孫淑媚、黃鶯鶯等，「天空」、「傷痕」、「領悟」、「殘缺的溫柔」更是該年代的代表作。

1996年，李玟加盟了新力音樂（也就是現在的「台灣索尼音樂娛樂」），現在廣為傳唱的歌曲「好心情」、「刀馬旦」、「月光愛人」，以及1998年爆紅的「Di Da Di」等，皆是在新力音樂旗下時出品。蘇慧倫、林憶蓮、鄭秀文、許茹芸、王菲、徐懷鈺、莫文蔚、梁詠琪等女歌手，也在這段期間發行了「檸檬樹」、「妙妙妙」、「紅豆」、「他不愛我」等膾炙人口的歌曲；而眾多網友提及的張惠妹、蔡依林，則是分別在1996年、1999年，以「姊妹」和「1019」出道。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980