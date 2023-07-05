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天后李玟抑鬱逝世 憂鬱症9大症狀！醫籲一跡象出現就該緊急送醫

生前頻爆婚變…傳富商尪偷吃嫩妹、3度出軌 李玟曾暴瘦到剩42公斤

給歌迷最後的溫柔…李玟生前「遺言」曝光 40秒告別語音惹人心碎

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八年級生不認識 他好奇「李玟全盛時期有多紅」？網點1關鍵：絕對天后級

聯合新聞網／ 綜合報導
天后李玟驚傳逝世，親姊證實死訊。圖／取材自微博
天后李玟驚傳逝世，親姊證實死訊。圖／取材自微博

天后李玟驚傳逝世，親姊今（5）日晚間於臉書、微博同步證實死訊，透露她疑因輕生送醫後一直昏迷，經醫療團隊努力搶救不治，享年48歲，引起網友熱烈討論。一名20歲出頭的網友則在PTT發文表示，稍早分享李玟過世的消息給朋友們，卻發現蠻多人不太知道她是誰。

原PO表示，李玟不算自己時代的歌手，但好歹也有上過奧斯卡表演，聽媽媽說，李玟全盛時期也是紅到國外去，讓他不禁好奇，就她全盛時期紅的程度，「可以跟蔡依林張惠妹相提並論嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回憶道，「絕對有」、「經典歌超多」、「didadi時期超猛」、「國際巨星耶」、「這兩位都後輩吧，李玟紅的時候，就冷（蔡依林）還不知」、「當時絕對是天后級的」、「她是紅出亞洲的，不一樣」、「絕對比蔡紅，張可能沒有」、「不是有在奧斯卡典禮唱歌？首位華人表演者」。

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李玟 蔡依林 張惠妹 PTT

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