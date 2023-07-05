天后李玟辭世享年48歲 網友淚刷一排這首歌最經典：當初全台一直播

天后李玟驚傳輕生辭世享年48歲，胞姊今（5）日晚間在臉書發文證實，李玟數年前罹患抑鬱症，近日病情急轉直下，2日在家中輕生，送醫搶救不治。PTT網友聽聞噩耗也群起哀悼，一群鄉民紛紛懷念李玟出道以來的經典歌曲，淚刷一整排「Di Da Di」。

李玟過世消息曝光後引起各界震驚，有網友在PTT以「李玟哪首歌最經典」為題發文，他哀嘆「不敢相信李玟會是這樣的結局」，難怪近期都沒有在螢光幕前亮相。原PO話鋒一轉談到李玟生前的經典歌曲，不禁好奇眾人心中最愛的是哪一首？

貼文曝光後瞬間引起討論，「月光愛人」、「刀馬旦」、「真想見到你、我依然是你的情人」、「愛我久一點，經典」、「最喜歡第九夜」、「沒人聽過玫瑰園嗎？」、「她慢歌也好聽，音色豐富華麗」。

不過最能引起鄉民共鳴的李玟經典歌曲非「Di Da Di」莫屬，「Di Da Di，那段時期全台灣一直放」、「Di Da Di最有名，但其實很多歌都很好聽」、「超多，但秒想就是Di Da Di」。

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