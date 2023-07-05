髒污？女神林襄在Defender上親筆簽名 車友不領情直虧：糟蹋這好車

中華職棒樂天女孩（Rakuten Girls）林襄，因她甜美的臉蛋和魔鬼身材，被譽為新一代啦啦隊女神。日前有一名網友發文分享，見一輛高級進口名車的車頭燈前方，有林襄女神的簽名，意外掀起網路正反論戰。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「是不是打算不洗車了」，從照片中可見一輛全新的LAND ROVER Defender的高級進口車，在它的車頭燈前方有著樂天女孩（Rakuten Girls）林襄的親筆簽名。

照片曝光後，大獲林襄粉絲們羨慕，紛紛表示「是那一塊拆下來，要車聚時再裝上給人羨慕」、「拆板金，裱框」、「把這塊換下來裱框」、「那塊不洗，其他都洗」、「可以貼膜」、「貼膜包起來就可以洗車了」、「當然不洗啊！髒掉的地方用抹布擦就好了」。

不過，也有不少愛車人士留言猛烈，不客氣的直接吐嘈「金漆筆不好洗」、「整台毀了」、「可惜了好好的一台車」、「可惜了那台車」、「掉價」、「這車…我不要了」、「糟蹋這好車」、「髒死了」、「直接被歸類為『髒污』」、「都開defender了，是有多怕副駕沒人」、「這台車賣掉應該只剩三分之一的價錢」，不過也有網友緩頰回應「如果換成梅西或是C羅的簽名，我看這台車應該都不會開出門了，直接當傳家寶」。