廣告強調「5分鐘到殯儀館」他傻眼 在地人突破盲點了：沒毛病
路上除了選舉前會出現大量的候選人布條，平時也可以看見各種廣告看板。日前一名網友在臉書發文，原PO似乎因為沒有發現這是販售靈骨塔的廣告，因此不解詢問「5分鐘到殯儀館是什麼意思？」貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張廣告看板，可以看見上面清楚寫道，巴洛克式建築的度假飯店風寶塔3萬元起（含管理費），除了有冷氣空調除濕、出家師父早晚課誦，還強調「5分鐘到市立殯儀館」。對此，原PO似乎沒有發現這是販售靈骨塔的廣告，因此困惑詢問，「5分鐘到殯儀館是什麼意思？」
貼文底下吸引大量回應，有網友突破盲點指出，「我嘉義人來解答，殯儀館和火葬場是一起，當天火化完可以直接進塔」、「這是賣靈骨塔啊，沒毛病」、「賣靈骨塔強調靠近殯儀館很正常吧…」、「5分鐘從火葬場到寶塔的意思啦，你是不是誤會什麼了」。
也有網友歪樓表示，「看到早晚還要上課就覺得有點累」、「可是我不想要早晚上課，可以折現嗎？人生夠痛苦了，解脫了還要繼續痛苦下去嗎？」、「早晚上課感覺好累」。
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