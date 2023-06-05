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夏天騎車超熱！台南善心店家「贈外送員礦泉水」 1.6萬人大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
善心店家免費贈送外送員礦泉水。圖擷自路上觀察學院
善心店家免費贈送外送員礦泉水。圖擷自路上觀察學院

炎炎夏日來臨，常常在戶外待一下子就滿身大汗，但外送員卻要在太陽下辛苦騎機車跑單。一名網友在網路上發文，分享一間善心店家免費贈送外送員礦泉水，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，可以看見這是「專屬外送員特別優惠」的告示牌，店家指出只要是機車外送員，口渴時就可以向店家免費索取一瓶礦泉水，「烈日炎熱下送餐點的外送人員是辛苦的，闆娘與您同在」。對此，原PO在貼文中寫道，「人間自有真情在」。

貼文曝光後吸引1.6萬人按讚，不少網友紛紛表示，「好人一世平安，好店家傳百代」、「真的好貼心」、「多一些關懷，少一些指責，社會更友善，推一個」、「大大給闆娘一個愛心，一生平安」、「謝謝店家善舉，祝生意興隆」。

也有老饕吃過這家位在台南市中西區衛民街上的「品巧鍋燒」，「這家是台南市衛民街的品巧鍋燒，不錯吃」、「這家鍋燒好吃」、「每個禮拜都會去吃」、「這家的鍋燒系列好好吃，料很多，老闆也很親切」。

外送員 台南

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