見空姐歧視「菜英文」秒丟飯碗…他問空服員轉職能幹啥？網眾說紛紜

國泰航空空服員遭指控「嘲諷不會說英語的乘客」，在受到群起狂轟之下，國泰航空火速道歉，並開除涉案的3名員工；儘管如此，相關話題仍在網上鬧得沸沸揚揚。看到3名空服員丟了飯碗，一位網友便在PTT上發文詢問「空服員轉職通常會做什麼」，引起網友熱議。

一位網友在PTT上發文，表示國泰空服員因歧視乘客「菜英文」，3位開口嘲弄乘客的空服員馬上丟了飯碗，由於此案件鬧得滿城風雨，原PO便推測其他航空不太敢再次聘用這幾位空服員，「這下應該要轉職了」。原PO指出，若是機師想換工作，可以無痛轉職其他航空公司或私人飛機機師；若是機場地勤，可以考慮轉去服務業或餐旅業，也讓他對此感到好奇，詢問網友「空服員轉職通常會做什麼」？

貼文一出網友眾說紛紜，不少人直覺聯想到空服員大多面容姣好，可以往網紅、YouTuber等方向發展；也有人笑回「空中端盤子轉職地上端盤子」、「人家飛機上服務這麼久也是有專業的欸，回到陸地上，起碼也是資深端盤子專員起跳吧」。

更有網友分享自己身邊看過的案例，指出其實各個行業都有，「賣車的好像也滿多的」、「很多科技業當業務」、「可以做英文老師，但是她自己的發音也好不標準」、「認真回，大公司業務很多空姐退下來的」、「汽車、房仲」、「我認識一個遠航的公司倒了去做直銷」、「看很多都是嫁給有錢人二代，眼光很高手腕很深，但論就業技能真什麼都不能做」。