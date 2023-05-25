爭議續延燒！前國泰空姐爆料歧視無獨有偶：和陸客溝通「靠台灣人」

近日國泰航空空服員在機上譏弄、嘲諷「不會說英語的陸客」引發爭議，儘管公司火速開除三位空服員，並數度對此做出道歉，卻仍未平息陸人怒火。「歧視菜英文」相關話題在陸網延燒之際，一位自稱「前國泰空姐」網友便發文爆料，透露國泰航空的內幕消息。前空姐表示，國泰航空對陸客的歧視儼然成了一種「企業文化」，同時她也指出，為了和大陸乘客溝通，國泰航空「寧願」招攬台灣人，也不願招攬陸人。

一位自稱前國泰空姐的網友在小紅書上發文爆料，並附上一張身穿國泰航空制服的照片，表示自己曾經在2008-2009年間入職國泰航空；而作為曾任職一年的「前國泰空服員」，她對網上流傳的「歧視陸客錄音」一點也不驚訝，甚至對現在才爆出這則新聞感到意外，笑稱「怎麼現在才被大家知道國泰航空歧視大陸乘客的傳統」。

這位前空姐指出，自己之前飛過的每一個航班，只要有大陸乘客，廚房裡必有嘲笑的言語，她繪聲繪影的描述，儘管這些前同事都知道她是大陸人，卻仍會當著她的面鄙視、陰陽怪氣嘲笑陸客。前空姐接連發文，透露不少國泰航空的「內幕消息」，她表示，自己是因為學校和國泰有合作專案，才有進入國泰實習一年的機會，但在實習期間不能享有和其他空服員相同的待遇，不但沒有升職機會，更被明確告知不能加入工會，按照正常薪酬體系拿薪資。

而對於「普通話」爭議，其他網友紛紛提問「那麼多大陸乘客坐國泰飛機，國泰怎麼跟他們溝通」、「國泰空姐真的聽不懂中文嗎」，前空姐也解釋道，國泰空姐絕對聽得懂「普通話」，在她任職期間，國泰的上崗培訓中甚至要通過「普通話考試」，需具備基本的普通話聽說訓練才能上崗，所以「那些說聽不懂普通話所以不搭理乘客的完全就是撒謊」。

前空姐更指出，雖然國泰不願意招攬陸人，甚至對陸人感到歧視、不滿，卻仍需要和陸客溝通，所以國泰航空會招攬「台灣人」作為空服員；只是這點令她感到無奈與不值：「這就是國泰，他們願意招台灣人當正式員工、願意招馬來西亞人菲律賓人當正式員工，同工同酬，但是他們不願意招大陸人」。