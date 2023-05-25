快訊

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜特納83歲逝世

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空服員歧視風波 國泰航空開除3人、4度道歉

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
國泰航空被爆歧視非英語乘客。（美聯社）
國泰航空被爆歧視非英語乘客。（美聯社）

香港國泰航空空服員遭網友爆料，以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視，儘管公司連發道歉聲明，並火速開除三名員工，仍難以平息大陸民眾怒火。為此，國泰航空行政總裁林紹波昨日在廣州出席活動時，以「普通話」第四度道歉，承諾全面檢討，香港特首李家超也發文對此事表達「痛憤、失望」，認為此舉傷害香港和大陸同胞的感情，要求不容再發生。

廿二日，有大陸網友爆料，國泰航空空服員用英語、粵語抱怨不會說英語的乘客，甚至表示「如果他們不會說毛毯的英文，那他們就不配毛毯」等涉嫌歧視言論。

雖國泰航空廿二日晚間、廿三日三度在官方微博道歉，承諾三日內公布處理結果。仍遭許多大陸網友抨擊。

昨日上午，香港特首李家超發文表達對國泰航空機組人員對大陸乘客作出不尊重言行，感到非常痛憤、失望，強調是「嚴重的事件。」

國泰航空行政總裁林紹波表示，他將帶領一個工作小組全面檢討，改善情況。

香港特首 國泰航空 空服員

延伸閱讀

有隱情？港媒：國泰空服員工會發信痛心「不實指控」

「少數人歪曲器官捐贈」李家超譴責促查

相關新聞

空服員歧視風波 國泰航空開除3人、4度道歉

香港國泰航空空服員遭網友爆料，以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視，儘管公司連發道歉聲明，並火速開除三名員工，仍難...

大陸房市亂象 冒出「負首付」

深圳市羅湖區、重慶市巴南區等大陸多地出現買房「負首付」，房產仲介聲稱，買房不僅無需首付款（頭期款），還能先拿到一筆裝修款...

有隱情？港媒：國泰空服員工會發信痛心「不實指控」

香港國泰航空因被爆料，空服員以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視，惹怒大陸網友，並被指控過去列跡斑斑。為了滅火，國...

中國-上海合作組織 大數據中心啟用

23日，「中國-上海合作組織數字技術合作發展論壇」在新疆克拉瑪依市舉行。論壇上，中國—上海合作組織大數據合作中心啟用。

國際葡萄酒博覽會 6月9日寧夏銀川舉行

根據23日在北京召開的記者會消息，國際葡萄與葡萄酒產業大會、第三屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會將於6月9日至10...

調研報告：大陸、東協企業雙向奔赴

大華銀行（中國）有限公司23日在上海發布研究報告《大華銀行企業展望調查報告（中國篇）》。該報告指出，大陸企業走出去，東協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦