空服員歧視風波 國泰航空開除3人、4度道歉

香港國泰航空空服員遭網友爆料，以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視，儘管公司連發道歉聲明，並火速開除三名員工，仍難以平息大陸民眾怒火。為此，國泰航空行政總裁林紹波昨日在廣州出席活動時，以「普通話」第四度道歉，承諾全面檢討，香港特首李家超也發文對此事表達「痛憤、失望」，認為此舉傷害香港和大陸同胞的感情，要求不容再發生。

廿二日，有大陸網友爆料，國泰航空空服員用英語、粵語抱怨不會說英語的乘客，甚至表示「如果他們不會說毛毯的英文，那他們就不配毛毯」等涉嫌歧視言論。

雖國泰航空廿二日晚間、廿三日三度在官方微博道歉，承諾三日內公布處理結果。仍遭許多大陸網友抨擊。

昨日上午，香港特首李家超發文表達對國泰航空機組人員對大陸乘客作出不尊重言行，感到非常痛憤、失望，強調是「嚴重的事件。」

國泰航空行政總裁林紹波表示，他將帶領一個工作小組全面檢討，改善情況。