以為很正常！女大生餐廳吃飯「1舉動」驚呆眾人：大家不會這樣嗎

許多人喜歡和親朋好友相約到餐廳聚餐，一邊聊天一邊享用美食。然而，近日一名女網友表示，從小到大出門吃飯完，都會把盤子碗筷疊在一起，然後把桌子擦一擦，沒想到朋友看到後卻很驚訝，讓她不解直呼「大家在外吃飯真的不會這樣嗎？」

該名女大生在《Dcard》發文表示，從小到大我們家出門吃飯完，都會把盤子碗筷疊在一起，再把桌子擦一擦，「我一直以為這樣很正常，直到上大學跟朋友在外面吃飯，朋友看到後很驚訝地問我在幹嘛，之後他們都會把這件事拿出來笑一笑」，讓她不禁疑惑問道「大家在外吃飯真的不會這樣嗎？」

文章曝光後，網友紛紛回應「我以前會，但是後來聽說反而會造成服務人員的麻煩後就不會了」、「我也會幫忙把碗盤和餐具疊起來集中，方便服務員收拾，我覺得這個行為很好」、「每個餐廳收法不一樣，收盤時看到客人疊會覺得客人很有心，但其實對員工來說沒什麼大幫助」、「我自己去外面吃飯不會，但我知道有些人會且不佔少數，我遇到這種朋友會覺得很貼心，也會幫忙遞盤子，這種事情就習慣不同」。

不過也有網友透露，「做過餐飲業知道服務人員有自己的一套收法後，就不會特意疊了，但桌子弄髒會幫忙擦一下」、「造成麻煩的是不會疊的人，碗裡有食物或垃圾、衛生紙丟在湯碗、大盤子疊在小盤子上等等」、「其實這樣更難作業，雖然能理解客人的好意，但是公司有自己的SOP」。