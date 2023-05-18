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點外送留13字！她驚見便當雞腿「堆成山」 滿到白飯直接消失
現代人習慣利用外送平台訂餐，不僅快速方便，還能一次看到附近店家的菜色。一名女網友發文表示，因為個人因素，有一天長達10幾個小時都沒有吃飯，她透過外送平台叫了一款名為「餓很久」的便當，心想便當名字滿符合個人當下狀態，順便也能嘗鮮看看，沒想到拿到餐點後，看到便當菜色幾乎滿到快炸出來，令女網友超驚喜。
原PO在Dcard發文表示，她有一天餓很久都沒吃飯，想快速找食物填飽肚子，就在外送平台找了一間賣便當的店家。店家在菜單描述，如果民眾很餓，可以考慮點一款名為「餓很久便當」，引發原PO好奇心，馬上點了這款便當，還加點一份現炒蔬菜，並在訂單備註13個字「我10幾個小時沒吃飯餓很久」，總共219元。
後來原PO拿到餐點後驚呆了，上面鋪的油雞腿堆超高，第一時間還找不到雞腿下方的白飯和其他菜色，此外，除了原本加點的蔬菜外，店家還送了一份超有份量的白飯，且在外送單回覆，「老闆最怕你餓，送你吃飯！」，令原PO感到相當窩心，並發文向網友分享。
貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛留言，「看到那個雞腿，就滿滿的誠意」、「好扯份量也太多了吧！」、「果然妹子備註就不一樣，我上次在備註打『老闆我好餓飯可以多一點嗎』，老闆在上面寫『你可以買兩份喔』」。
也有人敲碗是哪一間店家，「想問這家店在哪兒，雞腿和油蔥看起來很好吃」。原PO則回覆，是位於桃園市桃園區復興路上的「職人燒臘肉坊」。
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