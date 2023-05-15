影／shake！丸龜製麵新商品 烏龍麵裝手搖杯內「搖一搖就能吃」

日本知名烏龍麵連鎖品牌「丸龜製麵」，近來推出一款把烏龍麵裝在杯子內，讓顧客可以像「手搖杯」一樣，把烏龍麵帶著走，還能夠搖晃杯子，讓配料均勻混合的新產品「丸龜shake烏龍麵（丸亀シェイクうどん）」，打破過往對烏龍麵的想像。

根據日本媒體「livedoor」報導，丸龜製麵過去就曾出過外帶品項的「丸龜烏龍便當」。這次的「丸龜shake烏龍麵」則會將現做的整顆麵條，仔細瀝乾水分後裝進杯中，並且配上其他佐料完成。商品全都是現點現做，並非做好了才放著賣。

裝在杯中的烏龍麵，不只看起來美觀，而且還能夠方便搖晃，混合麵體與其他配料，過程也能感受到手搖的樂趣。報導還特別推薦，20次是最理想的搖晃次數，當好好搖完打開蓋子後，就能聞到一陣撲鼻的香味。

而最終清爽的烏龍麵滋味，即使在炎熱的夏天裡也很適合品嚐。無論是平時在辦公室，還是出差往外頭跑，或者假日出遊、觀賞球賽等等的時候，隨手帶著一杯烏龍麵在身邊都十分方便。「丸龜shake烏龍麵」目前推出的口味，共有明太子烏龍麵、辣味擔擔麵等六款，預計在5月16日於日本國內店鋪上市。