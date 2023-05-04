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只對他們盛情款待？台灣「人情味」遭批只限對外國遊客 網2原因反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
近日企鵝妹徒步環台，收到許多民眾送上飲料、食物，不過台人這份引以為傲的「人情味」，卻遭到一位網友批評「只適用於外國人跟正妹」。圖／截自Twitch直播
近日企鵝妹徒步環台，收到許多民眾送上飲料、食物，不過台人這份引以為傲的「人情味」，卻遭到一位網友批評「只適用於外國人跟正妹」。圖／截自Twitch直播

近日南韓實況主「企鵝妹」徒步環台，雖然路途中因為粉絲的要求忍不住落淚，但大部分的台灣民眾皆以友善的態度對待她，不時還會有民眾送上飲料和食物。不過台灣人這份引以為傲的「人情味」，卻遭到一位網友批評「只適用於外國人跟正妹」，貼文一出引發熱議，不少人贊同原PO的看法，不過也有人指出，外國遊客人生地不熟，且多會主動求救，大多數台灣人都會樂意幫忙。

一位網友在PTT上發文，表示台灣人的「人情味」根本就不適用在一般人身上，他怨氣滿滿的指出，東西不見不太可能找回來、路上車壞掉沒有人會來幫忙，甚至連吃飯忘記帶錢，店家、旁人也不理會。讓原PO忍不住嘆氣：「台灣人最愛吹噓的人情味，只適用於外國人跟正妹吧」。

貼文一出，不少網友從原PO的敘述中聯想到近日在台灣徒步環島的「企鵝妹」，紛紛表示「正妹就有特權啊，又不是只有她這樣」、「只要你有名，開實況都會遇到人幫吧」、「如果今天一個千萬人的實況主環島，也是一堆鐵粉會去拍照送補給，而且不會有這麼多的噁男圍觀公審」、「正妹外國人才有人情味」；也有人跟原PO一個鼻孔出氣，「看警察就知道啦，外國人掉手機30分鐘內找到」、「然後還要CALL記者來拍照」、「身為男生，活在這社會，要早點習慣這些」、「是，不信男生去可以這樣」、「只限先進國家的好看外國人」、「台灣的人情味本來就是國外限定呀」、「多數台灣人就是覺得國外的月亮比較圓」。

但也有留言逆風指出，外國遊客人生地不熟，且多會主動求救，大多數台灣人都會樂意幫忙，「來者是客的道理啊，對外國遊客友善點正常」、「遊客會主動求助，本地人出事多半不會」、「你是本地人，其他人當然會認為你會自己利用本地資源來處理事情」、「我認為是程度的問題，對外國人的積極度是9/10的話，對自己人的話大概還是有6~7/10」、「跟外國比起來臺灣還是超友善啦。當然如果你是在意對外國人比較好，那也確實是啦」。

更有網友舉出自己協助他人，或受到幫助的例子，表示台灣人還是很有人情味的，「我在路上看到被車撞飛的也會幫他報警啊」、「你好慘喔，我從小到大都覺得台灣人很nice的說，但去其他國家也是會有人幫忙餒，亞洲都蠻熱心的吧」、「其實台灣人走路環島也很多人在送東西」、「不會啊，我摔車旁邊工地工人，都出來扶我」、「不會啊，我今天撿到一個皮包，裡面給警察數大約有9000元吧，也是分文未取啊，對方是個50歲大叔不是正妹」。

企鵝妹 徒步環島 正妹

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