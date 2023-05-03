徒步環島遭台北粉絲惡搞！企鵝妹崩潰落淚「被當猴子」 鄉民全炸鍋

南韓知名實況主「企鵝妹Jinny」（柳允進）近日展開徒步環台之旅，每當她開直播時都成為鄉民話題，繼日前在東北角遭蒙面男尾隨4小時，企鵝妹今（3）日在台北街頭遭粉絲攔下，甚至要求唱生日快樂歌，突如其來的要求讓企鵝妹不禁在鏡頭前崩潰落淚，直喊「自己不是猴子」。

企鵝妹從宜蘭出發展開徒步環台之旅，她為達成每日進度已公告「拍照可能會耽誤到每日的行程，希望能行進間錄影或是大家一起合照來節省時間」，不料今天晚間終於進入台北市區後，企鵝妹突然碰到熱情粉絲合照，甚至要求她當場唱生日快樂歌。

雖然企鵝妹盡力完成粉絲願望，但當離開粉絲後卻不禁在鏡頭前落淚，她表示雖然非常感謝粉絲支持，但同時希望粉絲不要在不合時宜的狀況要求合照，甚至是提出做其他事情的請求，企鵝妹邊哭邊嘆道「我並不是猴子」。

事情曝光後鄉民紛紛開罵，「這真的要肉搜」、「那3個應該是一伙的，來整人的」、「好噁心」、「丟臉」、「這幾個看起來就是跑去鬧她的」、「企鵝都臭臉哭哭了，還不斷有台男要拍照，真不會讀空氣」。

不過事發後企鵝妹也出面緩頰，她表示對方只是不清楚某些要求不適合在直播時提出，她也提到他們都很友善，今天只是因為太累所以不知所措，希望網友不要再責罵要求合照和唱生日快樂歌的粉絲。