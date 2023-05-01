台男追女生只會「送東西」？見企鵝妹頻被獻殷勤 網嘆：其實超負擔

南韓正妹實況主「企鵝妹」挑戰30天徒步環台，並全程直播環島內容，不只吸引了大批網友線上觀看、抖內，一路上更遇到許多粉絲「殷勤獻禮」。不過由於收到太多物資，企鵝妹頻道的管理員也貼出公告，表示企鵝妹身上的裝備已有相當的重量，希望不要再有人送水、飲料或食物。見此，一位網友發文指出，台灣人看到企鵝妹就不斷「送東西」的行為，讓他聯想到女同事桌上每天擺滿了大杯小杯的下午茶，這位網友也忍不住疑問「台灣男生追女生只會狂送東西嗎？」

一位網友看到近期企鵝妹直播的畫面後，在PTT上發文表示，民眾在路上看到妹子上前搭話、合照就算了，竟然還狂獻殷勤，給水、給食物、給包包樣樣都來，這些過度熱情的行徑，讓原PO聯想到女同事每天桌上也擺滿了大杯小杯的下午茶，便疑惑地發問「台男只會狂塞東西給女生嗎？」

這篇文章引起熱烈回應，一樣觀看企鵝妹直播的網友也對這個現象感到莫名其妙，「而且幾乎不講話，好怪」、「到底有什麼毛病？還阻礙人家的腳步」；但許多男生卻怨嘆，不知道使用什麼方法表達對異性的好感，所以只好參考偶像劇「用送東西表達愛意」，結果不但妹把不成，反而還淪為工具人，「偶像劇教的，可能台灣女生也覺得要這樣」、「電影偶像劇都這樣教，不能怪台男」、「長得不帥也可以表現得很紳士得體，我肥宅也要當一個沒那麼臭噁的肥宅」、「肥宅不善交際但內心悶騷，只好狂送東西」、「不知道要怎麼追只好送禮」、「台男沒有吸引力，只能靠舔維持關係」。

不過也有人對這個現象感到不滿，表示送禮物、獻殷勤並不會比較吸引女生，「難怪養成一堆勢力女，然後再來吵」、「就用物質追人家再來靠北女生很重物質，自虐狂，懂？」、「我送妳東西，妳就要回饋我感情，不然就…」、「交往是用心，不是用錢」。

原PO也在留言回覆：「在職場也是，一堆一面之緣的、或是一起開過會講幾句話，就開始下午茶連發，天天傳、天天問，要吃什麼要喝什麼」，顯現出「送東西」對某些女生來說，是令人感到負擔的行為。