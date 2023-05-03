他大樓車位沒在用被住戶占 網勸：直接告了

自己擁有的大樓私有停車位沒在停車，卻常被大樓其他住戶偷停，要怎麼避免呢？有網友在PTT的home-sale板請益，以「大樓車位被占用」為題貼文表示他有買大樓的房子，平時沒有住那邊也沒有出租，只給朋友或家人去玩時暫住，結果大樓的私有停車位常被其他住戶偷停，想問這種實務上要怎麼處理？

原PO文中除了請益常常被偷停車位實務上要怎麼處理外，自己也提出是否「可以擋車要求付停車費？或是找一台機車去佔住停車位」？

網友看到貼文後熱議不斷，也紛紛留言回應「物業、管委會沒辦法處理嗎」、「人善被人欺，你如果不採取合法內較激烈手段，就被吃死死」、「你找機車放正中間好了，不然就裝那種遙控車擋」、「買個車檔自己鑽孔鎖上去，我就是這樣作」。

也有網友建議「之前公司車位假日被停好幾次，後來我都放相機腳架、裝遙控地鎖，也不用鎖在地板，拿雙面膠簡單黏即可，防君子不防小人」、「你停機車，白目一點的會把它移走，我家社區附近車位就遇過，那戶搬走時待售空窗期，隔壁的就去占便宜」，更有網友表示「我們社區有人知道一個頂樓土豪不住在這，多次嘗試霸占他的車位，結果一直被發現，然後直接被告」。