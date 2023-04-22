日台兩樣情…他納悶宜得利為何輸IKEA？網紛揭台灣人1特性

台灣人常常會逛IKEA，但也有來自其他國家的家俱店在台落腳，對此，就有網友納悶，日本最大家俱店宜得利為何沒受到許多台灣人的喜愛。文章一出，引來眾多網友討論，並點出一關鍵原因。

一名網友在PTT發文，表示IKEA、宜得利在台都有拓展業務，但台灣人買傢俱第一個想到的會是IKEA，反之，「日本就很愛宜得利，成為最大的傢俱店」，原PO因此納悶，「宜得利在台灣怎麼輸IKEA的？」

對此，許多網友留言點出原因，表示跟吃有關，「餐廳，在台灣吃比穿重要」、「沒有美食，餐廳才是IKEA本體」「沒有肉丸子」、「沒有10元霜淇淋」、「IKEA有賣吃的，台灣人就是貪吃」、「台灣人是去IKEA吃飯的」、「一個賣傢俱一個賣肉丸怎麼比」、「在台灣開店一定要有餐廳」。

也有網友認為跟經營面有關，「宜得利家具類台灣進很少，有些要跨海訂」、「跟日本不同步…東西太少」、「宜得利品牌行銷比較弱，設計風格太雜亂」、「宜得利東西沒有IKEA多，整體的價格也比較貴」、「宜得利在台灣都是百貨商場租一個區域」、「規模不同啊，不然相反開店試試看，獨棟的宜得利，商場獨層的IKEA，看誰紅」。

有網友則分享宜得利的產品其實不錯，「我沙發宜得利買的，CP值頗高」、「宜得利和室椅品質蠻不錯的」、「宜得利一些日用品，廚房小物都不錯啊」。