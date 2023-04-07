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日本入境人潮塞爆「苦排5小時」 達人曝2關鍵可避開

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京的機場一景。示意圖／ingimage
日本東京的機場一景。示意圖／ingimage

隨著各國邊境限制逐漸放寬，越來越多人規劃出國旅行，日前也傳出日本成田機場湧入大量旅客，出關竟然要排上5小時。對此，日本旅遊達人林氏璧建議，旅客可以避開熱門日子和主要機場，或許就不會碰上出關大排長龍的慘況。

林氏璧昨（6）日在臉書「日本自助旅遊中毒者」上發文，提到成田機場擁塞不是因為第一關的檢疫，主要是排隊時間都花在入境審查和海關申報這兩關，「雖然5月8日之後檢疫這關會廢除，但可能對於紓解排隊人潮幫助還是有限」。

林氏璧指出海關申報這關用QR Code可能會大排長龍，直接寫傳統的紙本可能會比較快。此外，林氏璧發現塞車狀況大多出現在晚間、班機較密集時段的大機場，建議可以避開熱門日子和主要機場，盡量選早一點的班機。

未來會不會越來越嚴重？林氏璧認為日方應該會努力改善，下次的考驗是5月黃金周長假，再來就是暑假了，「在疫情前明明旅客人數比現在還多，但都是可以負荷的，我相信日本機場應該會調整回來，只是陣痛期不知道還要多久」。

成田機場 日本 海關 塞車

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