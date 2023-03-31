老闆娘便宜3元賣她高麗菜 眾人見價錢酸「被坑了」

萬物「漲」聲不斷，讓民眾苦不堪言，但近期高麗菜卻因為生產過量導致價格暴跌，讓農民相當憂心。一名女網友透露日前買了一顆高麗菜，老闆娘還便宜3元賣給她，但鄉民們看到她買的價格後卻直呼「太貴了」。

女網友表示知道最近高麗菜很便宜，日前她從菜市場也買了一顆回家，但當時買的價格是103元，而且老闆娘還便宜3元賣給她，也就是這顆高麗菜要價100元，女網友當下開心地以為撿到便宜，還向老闆娘說「謝謝」，不過回到家後覺得怪怪的，於是在臉書粉專「家常菜」發文詢問大家看法，「到底是貴還是便宜？」

眾人一致認為原PO被坑了，「貴的誇張！現在高麗菜好吃又便宜」、「極品高麗菜嗎？高山也沒那麼貴」、「貴得離譜，最近很便宜」、「太貴，菜市場2顆50元」、「貴啊！這麼大顆的全聯就是賣25元，我有買到哦」、「這個價錢好像是出現在颱風來的時候」、「買貴了，話說老闆娘很敢賺」、「基本上妳那粒高麗菜不像是高山尖頭的高麗菜，就算是高山尖頭高麗菜也沒有那麼貴呦」、「呵呵…被盤了，現在高麗菜俗到不能再俗了」。

不少網友也分享自己購買到的價格，「市場還是有人賣一斤20元跟一斤30元的，我是去全聯，它有三天促銷的樣子，一粒25元」、「家樂福買鳳梨送高麗菜」、「高雄市的有一粒20元的，還有一斤8-10元的」、「上週去屏東自採100元／7顆」、「從上周開始菜市場都賣3大顆100，每顆都有4斤以上」、「星期天在建國市場買1斤4元，一顆14元」。