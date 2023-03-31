他見機車把手裝這一物讚「生活智慧王」 網驚：非常危險

機車是台灣最普遍的交通工具，每個家庭幾乎都有一兩台，不過一到夏天騎機車就是件苦差事，因此不少騎士都會在把手套上防曬手套。有網友在路邊看到一輛機車的把手上面套的不是防曬手套，反而是洗衣精補充包的包裝袋，讓他笑說真的是「生活智慧王」，但也有人認為實在太危險。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，路邊停放了一輛機車，兩邊的把手套的竟然不是常見的防曬手套，反而是洗衣精的補充包包裝袋。疑似車主「廢物利用」，將袋子洗乾淨後，側邊開了一個洞套上機車把手，要騎乘時再將手伸進包裝袋即可。

照片笑翻不少人，「風吹過來，還有陣陣香味」、「我們好像白花錢了，這個才是真正的DIY之王」、「感覺很多功能，防風、防水防曬，即使冬天也加減防寒」、「用洋芋片的袋子應該會更好，騎再久都不會餓肚子」、「我要學起來，用乖乖包裝袋」、「我手會流汗，不就裡面都是泡泡啦」、「防風又防水，拋棄式」、「真的是物盡其用到極至，真的是不給個讚不行」。

但也有網友覺得不妥，「其實這樣是很危險的，要是手卡住油門，就產生暴衝了」、「若看它是一種創意覺得很有趣，其實這樣騎車是不安全的，在遇到突發狀況時手會被限制住無法即時脫離」、「轉倒的時候也沒辦法及時離開車體，相當危險」、「摔車就知道，手被纏住」、「機車還是不要用這些額外的東西，騎車過程中相當危險，有朋友就是因為勾到，摔車重傷身亡」。