快訊

離韓國瑜「還有段距離」…李四川1張照片曝心聲 網笑：竟拿他墊背

蔡總統今出訪10天將過境美國 陸外交部氣炸：美方縱容太惡劣

台灣月薪不低？ 王浩宇曝歐美日韓「高薪真相」：別被表面騙

聯合新聞網／ 綜合報導
王浩宇表示如果台灣民眾薪水是3萬5，扣掉勞健保也能實領3萬4。 示意圖／聯合報系資料照片
王浩宇表示如果台灣民眾薪水是3萬5，扣掉勞健保也能實領3萬4。 示意圖／聯合報系資料照片

每個國家的薪資和物價水準都不同，前桃園市議員王浩宇指出，如果台灣民眾薪水是3萬5，扣掉勞健保也能實領3萬4，但歐美日韓即便拿5萬月薪，每個月需要自己繳納的費用就超過2萬，而貼文曝光後也掀起討論。

王浩宇日前在臉書上發文，表示台灣民眾的月薪如果是3萬5，扣掉勞健保也能實領3萬4，雇主除了支付薪水，還會幫忙負擔平均0.8萬的勞健保。王浩宇指出雖然歐美日韓的月薪可能達到5萬，但每個月需要自己繳納的費用就超過2萬，「不要被表面上的高薪騙了」。

對此，王浩宇透露自己特別聯絡以前在美國唸書時的房東，10年前的雅房是500美元（約1.5萬台幣），現在已經漲到1000美元（約3萬台幣），而且目前最基本的醫療保險也要107美元（約3200台幣），每次看病還要另外付50美元（約1500台幣）和藥費，就連一個外帶便當也要15.99美元（約500台幣），令他嚇壞直呼「有夠貴！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「美國親戚一個月的保險費，差不多是我一個月的薪水」、「應該有9成以上的人不曉得，政府跟資方要幫忙付大部分的健保跟勞保費用，對資方而言，那些都是薪資成本的一部分」、「我岳母在美國看感冒拿個乙醯胺酚和抗組織胺，差不多台幣快3000元」。

然而，有網友好奇指出「為什麼那麼多人還是往美國跑？」有網友回覆，「那是金字塔的上層…如果不是上層的話，台灣真的比較好過。當然，那些在台灣就已經混得不怎麼樣的人，也別做到了美國就會變勝利組的春秋大夢了」。

王浩宇 高薪 薪水 美國

延伸閱讀

有錢真好！內湖新大樓停車場停「三輪車」 網曝真實功用：停這台會賺錢

全台蛋荒有解？「Lin bay」曝內幕指陳吉仲：理解程度非常低

台人猛點頭！德國妹點破台灣10奇葩特質 笑稱「到處都是小監獄」

有劇毒！炸「雞腿魚」當午餐 馬國老夫婦1死1命危

相關新聞

雞排一片終於漲破100！名店哀「成本沒法度」 網喊：見證歷史

通貨膨脹持續影響民生經濟，日常用品漲價讓民眾很有感！昨天一間雞排名店貼出公告，指因為成本考量，不得不調漲雞排和雞米花的價錢，也導致一片雞排的價格來到「100元」的三位數字。有網友哀嚎「買不下去」，但也有人表示會繼續支持店家。

台灣月薪不低？ 王浩宇曝歐美日韓「高薪真相」：別被表面騙

每個國家的薪資和物價水準都不同，前桃園市議員王浩宇指出，如果台灣民眾薪水是3萬5，扣掉勞健保也能實領3萬4，但歐美日韓即便拿5萬月薪，每個月需要自己繳納的費用就超過2萬，而貼文曝光後也掀起討論。

極簡網紅NanaQ曾高喊「買不如租」今開心宣布買房 網：話不要說太滿

YouTuber「NanaQ」以推廣極簡生活、標榜「沒有化妝品、沒有保養品、在家不用衛生紙、只用水」的環保風格為主。最近她在臉書上公布喜訊，表示自己在爸媽的陪同下買了一間房子，脫離租屋族的身分，獲得眾多網友恭喜。但卻也遭人翻出兩年前她曾拍影片表示「寧花兩萬元租房」，也遭網友評論「話不要說的太早。」

超商沒生意淪「領貨店」 店長求顧客多消費：已吃土三個月

台灣四大超商互相競爭，日前有網友拍下某OK超商店內老闆的「溫情喊話」告示牌，希望顧客們領貨時能多多消費，對此原PO首次「領貨時順便買了一罐茶」。有網友則表示「完全能理解，包裹對於超商而言，真的只是做服務」，還有其他人紛紛指出OK超商的缺點。

230度烤20分鐘！好市多牛肉捲變這慘樣 眾人笑翻：以為是香腸

美式賣場好市多集結了多樣化且實惠的商品，再加上還有販售熟食區的美食，吸引了不少民眾前往光顧消費。不過有網友買了牛肉捲回家放到冷凍庫，拿出來烤卻因為烤太久，表皮整個變焦黑，照片一PO網笑翻不少人。

里民遊好玩嗎？網評阿公阿嬤餵食很讚 但受不了「這點」千萬別去

曾經參加過社區里民旅遊嗎？日前有從未參與過的網友詢問「有沒有去過的人，想聽聽你們的感想？」，對此不少網友建議可以參加體驗看看，不過也有人表示遊覽車上怕吵或不擅社交就別報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦