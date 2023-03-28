馬英九公開談話說出這2個用詞 PTT網友一片大讚：這局得分

前總統馬英九昨（27）日訪陸祭祖，今天上午前往南京中山陵拜謁並且發表公開談話，他面對媒體致詞時，將標題中的「民國」、「前總統」也說出來，讓在場的大陸官員來不急反應。此事也在網路上發酵，不少PTT網友對此紛紛大讚「得分，給過」。

馬前總統今日上午到南京中山陵拜謁，並以「中國國民黨前主席馬英九」名義向國父孫中山獻花致敬。隨後馬英九在中山陵題字時寫下「和平奮鬥，振興中華」，並且落款「百一二，三，廿八（112.3.28）」，而過去在中山陵題字者，全部都以西元紀年，馬英九此舉可說是史無前例。

不僅如此，馬英九在面對媒體致詞時，還將發表致詞的標題「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」全部公開唸出來，讓在場的大陸官員完全來不及反應。

對此，PTT一名網友就表示「馬英九先生就是自己念了這段，所以說是自稱前總統，我覺得是給過的，小的在此先向馬英九前總統道歉，我錯怪您了！就這一點我認為馬前總統就是加分了」。

許多鄉民一片叫好，「這局得分，給推」、「推！親口說前總統+民國，光是這樣就很了不起了」、「馬敢講中華民國還活著，這算過關了吧」、「中華民國不存續的話，哪來的前總統？」、「這大概是台灣目前最勇的了喔，綠營怎麼接招」、「在中共底下敢講中華民國給推！有勇氣」、「誰還敢說他賣台？」、「敢這麼說，給鼓勵」、「人家真的講中華民國了欸，側翼怎麼辦？」、「屌打目前所有政客」、「難得有guts了一回，讚」。