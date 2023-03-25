球迷「到手棒球」被搶走氣發文轟沒品 網挺：搶妹子的球不能忍

世界棒球經典賽過後，中職熱身賽也開始進行，一位球迷昨（24）日到現場看中信兄弟對上樂天桃猿的比賽，在換局時她幸運拿到球員拋上來的球，下一秒卻被一個男球迷搶走那顆球，當下她有制止，其他觀眾也在一旁幫忙要他還球，沒想到男球迷竟不理會直接走掉，令她相當傻眼。

原Po在《爆廢公社》發文，表示在棒球場看中職比賽時，有球員把球拋上觀眾席，她幸運拿到，此時一位男子逕自從她手上搶走那顆球，「我已經拿到了，結果有一位男生直接從我手上搶走！」

她提到當時對他大喊「你太誇張了吧！我已經拿到了」，旁邊也很多人請那位男子還球給原Po，男子卻直接走掉，原Po無奈「怎麼會有這麼沒品的人，拿球當紀念品但也別失了格調」。

文章曝光後，網友紛紛留言「太丟臉了吧」、「真的很沒品」、「好扯，竟然直接搶球」、「這位球迷素質令人傻眼」、「身為資深球迷的我，為這種行為感到可恥」、「有夠沒水準，根本是搶劫」、「這種行為會讓我理智線斷裂」、「很多這種人」。

也有人看到原Po的大頭照後，被清秀長相吸引，「搶球就算了，搶妹子的球不能忍」、「沒什麼好解釋的，你比較可愛，我站你這邊」、「如果是我，讓給妹子還可要到賴，一舉兩得，真是傻」。