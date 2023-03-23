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《黑暗榮耀》熱播！台灣Uniqlo推《衣櫃榮耀》創意紅到對岸

聯合新聞網／ 綜合報導
Uniqlo《衣櫃榮耀》系列企畫。圖擷自Uniqlo Taiwan
Uniqlo《衣櫃榮耀》系列企畫。圖擷自Uniqlo Taiwan

Netflix韓劇《黑暗榮耀》熱播中，女主年少遭到校園霸凌，長大手撕仇家，無論劇情或角色都掀話題，戲中宋慧喬飾演的女主文同珢總是一身低調黑色裝扮，女配們則是個個華麗性感，造型宛如時尚饗宴。

知名服裝品牌Uniqlo也跟隨話題推出新企畫：「衣櫃榮耀，這個春天就讓荒蕪的衣櫃綻放光彩吧」、「圍棋是以地盤較多的人來獲勝的對決，穿搭則是以衣服的搭配，來跟自己的溝通」、「用穿搭選擇自己要成為怎樣的人！從今天，你的夢想就是做自己就好！」。

台灣Uniqlo臉書專頁分享一系列《衣櫃榮耀》企畫，類似女主下棋時常穿的風衣、西裝外套款，搭配「以棋會友，正裝感外套，用氣勢壓倒對方」。全白套裝則搭配「決戰校友會，一身潔白，讓昔日同學老師目瞪口呆」，完美融合劇中各種場景。

Uniqlo《衣櫃榮耀》系列企畫。圖擷自Uniqlo Taiwan
Uniqlo《衣櫃榮耀》系列企畫。圖擷自Uniqlo Taiwan

網友笑翻，「小編超有才」、「這篇行銷文案超棒棒」、「懂詪又懂玩，小編該加薪」、「想買來穿了」、「這風跟的很可以」。網友不落人後，「有賣酒瓶嗎」、「她掉了一個扣子，可以找你們換嗎」、「只差攻擊力+999酒瓶了」。Netflix小編也撩落去回應，「請問有賣耐摔的包包嗎」。

《黑暗榮耀》劇中，宋慧喬常常穿著一身全黑。圖／Netflix提供
《黑暗榮耀》劇中，宋慧喬常常穿著一身全黑。圖／Netflix提供

大陸微博網友也轉發台灣廣告，大讚創意「不愧是台灣哈哈哈哈哈」、「跟IKEA學壞了」、「笑鼠台灣人好有詪」。陸網友笑，「但是妍珍 (台灣Netflix翻作涎鎮) 哪，妳看到這種穿搭心情不是會很煩躁嗎，那我就放心啦妍珍」、「 竟然沒有潮男的那幾條褲子」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑暗榮耀 宋慧喬 霸凌

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