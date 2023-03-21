番茄醬不夠看！他拿薯條沾這醬料讚好吃 網笑翻：你會三高啦

到速食店除了點漢堡之外，薯條也是許多人必吃的美食之一，但吃薯條時每個人會沾的醬料都有所不同，有人喜歡沾番茄醬，也有人偏好糖醋醬，當然也有什麼都不沾的。一名網友在臉書PO出自己所沾的「特殊醬料」，讓不少鄉民看了都笑翻。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出自己到麥當勞用餐的照片，只見餐盤上放著一盒薯條，但他手上拿著醬料卻不是常見的番茄醬或糖醋醬，反而是自己帶的「川貝枇杷膏」隨身包。原PO將枇杷膏撕開後，接著拿了一根薯條放進去沾著吃，沒想到味道似乎還不算太壞，讓他驚喜地說「可以哦」。

特殊吃法也讓不少人看了笑翻，「看起來就像健康餐欸」、「感冒醫生說不能吃炸物時…」、「當你咳嗽到肺要脫口而出，但是又想吃油炸物時…」、「來個麥克雞塊加京都念慈菴」、「血脂爆、血壓爆、血糖爆！連三爆」、「三高大獎開不停」、「買整罐去沾會比較好」、「我都沾沙茶醬」。