先別丟！高鐵「高級免洗筷」不刺手可重複使用 原料竟是稻殼

有網友指出高鐵使用的筷子是「稻殼筷」。圖擷自Dcard

高鐵省時、快速又便利，日前有網友前往高鐵站時不小心遺失餐具，向服務人員索取後，原PO驚呼「高鐵的免洗筷也太高級了吧」，對此有人解釋是可重複使用的「稻殼筷」，研發業者謝文堂表示，該成份有七成是稻殼，三成是食品級塑膠材質，材質平滑、不刺手，不過還有人認為缺點是「很容易斷」。

有網友在Dcard發文表示，走到高鐵車廂時，發現餐具遺失在路上，於是向高鐵推車人員索取免洗筷後，原PO驚呼「高鐵的免洗筷也太高級了吧」。另有人指出，高鐵用的是可重複使用的「稻殼筷」，原料是稻稈、稻殼等農業廢棄物，同時也是現在的研發主流，因此農廢物的加工製品相當常見。

許多網友紛紛大讚，「這筷子超好用不刺手」、「我自己滿喜歡用的，不會有扎到手的問題」、「這個很好用，拿到都會留下來，當作家裡的普通筷子」；不過也有人表示容易斷，「我怎麼一用就斷掉了」、「不知道是不是我的問題，每次吃都不小心握斷」、「很容易斷，反而不喜歡」。

據《上下游新聞》報導，研發業者謝文堂表示，「稻殼筷」的成份有七成是稻殼，另外三成則為食品級的塑膠材質聚丙烯，筷子本身帶有淡淡米香，表面平滑、不刺手，清洗後還能再次使用，不過目前國內對稻殼筷生質材料尚未有明確的回收分類機制，因此用過的稻殼筷只能當成一般廢棄物處理。