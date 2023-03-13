身邊一堆！他見台灣男生都留「1髮型」超納悶 網曝：日本人超怕

都說髮型可以修飾一個人的臉型，同時達到轉換風格的效果。然而，近日就有一名網友PO文表示，觀察台灣男生理髮都喜歡將兩側推高，或是直接平頭，髮型幾乎相當一致，讓他不禁疑惑問道「台灣男生理髮是不是只會兩側推高啊？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，最近在找理髮廳，發現很多Barber shop店家的作品幾乎都是用電剪兩側推高的髮型，要不然就是平頭，很少看到中長髮的髮型，因此好奇詢問「台灣男生到底多愛剪兩側推高啊？感覺就很像以前學校髮禁一樣」。

貼文一出，隨即引發網友討論，紛紛回應「真的一堆這種菜市場髮型」、「平頭很輕鬆耶」、「造型不重要！推高清爽才舒服」、「兩側推高只留上面，上面再用髮油往上梳就高了3公分啊，爽爽的」、「寸頭要好看也不容易，要看頭型跟臉，中長髮不整理更醜」、「台灣理髮廳真的是外國人惡夢，我日本朋友去台灣理髮廳都超怕兩邊被推爆」。

此外，還有網友提到，「台灣潮濕悶熱，中長髮很痛苦」、「氣候問題，太熱不適合其他造型或留長」、「中長髮要梳理要會吹型」、「除非真的很帥，基本上還是以方便好整理就好」、「以前不就也流行旁分中分的長髮過，那反而更看臉吧，長不帥不如剪短點還比較乾淨」。