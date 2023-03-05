走在路上超少見！台灣女生不愛剪「1髮型」 妹子曝關鍵原因

每個人對於髮型的喜好都不同，有些人偏好俐落的短髮，也有人習慣飄逸的長髮。一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「為什麼路上極短髮的女生那麼少？」而貼文曝光後也掀起討論，不少女網友都指出「極短髮其實很難整理」。

昨（4）日一名女網友在Dcard上以「為什麼路上極短髮的女生那麼少」為題發文，她透露自己嘗試剪了極短髮，但走在路上的時候，發現女生還是留偏長髮居多，「好好奇為什麼女生頭髮都會喜歡偏長？整理起來不會覺得很麻煩嗎？」原PO提到以前國中的時候，全班女生都流行剪平瀏海的長直髮，自己也留了這款髮型，結果每天洗頭髮和吹頭髮都花不少時間，後來就被髮型師建議可以剪短，就嘗試剪到肩膀左右的長度。當時和髮型師要求剪到下巴的位置

原PO表示直到大學某一次被剪壞，當時和髮型師要求剪到下巴的位置，結果髮型師卻剪到耳朵附近，雖然當下接受不了，但看久之後發現似乎還可以，也因為本來臉型就偏瘦和尖，所以後來都直接剪到耳朵的長度了。對此，原PO好奇詢問大家，「為什麼有些女生都還是喜歡一直長頭髮，大家頭髮長過胸部，每天洗頭都不會很久嗎？」

貼文底下吸引大量回應，多數女網友都認為「極短髮其實更難整理」，「剪短還要特別吹型，可能妳沒有自然捲吧」、「短髮會翹到不行，好麻煩」、「極短髮也要花時間整理，總不可能睡一覺起來，髮型還是像從髮廊出來那樣」、「極短髮大概3到4週，甚至2週就要去髮廊修一次型，早上起床要花時間整理，要不然就是一定要燙」、「極短髮修剪期短又容易跑型，長髮懶得整理的時候綁個馬尾就解決了」。

還有其他網友提到，「因為我的顏值撐不起極短髮」、「極短髮要適合的臉型或長相沒那麼容易啊」、「因為髮型要考慮合適和美觀問題，不只有方便性」、「覺得長髮好像比較有氣質，而且可以做的造型比較多變」、「主要是不敢剪的居多吧，畢竟後悔了要留回來就要等很久」、「因為我男友是長髮控」、「不就是喜好問題嗎？就像穿搭有人喜歡韓系、有人喜歡日系，同理髮型也一樣」。