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網紅飲料店對決！Toyz「拾汣茶屋」CP值贏滴妹「再睡5分鐘」？ 男搶頭香：只睡3小時

聯合新聞網／ 綜合報導
Toyz劉偉健。圖／截自臉書
Toyz劉偉健。圖／截自臉書

前電競選手網紅Toyz最近新開飲料店「拾汣茶屋」，試營運就引來大排長龍、飲品「橙芝汗」更成為熱門話題。便有網友將之與網紅「滴妹」所開的飲料店「再睡五分鐘」進行比較。質疑Toyz的店就能將價格壓低，最便宜茶款甚至只要19元。「大家能接受同樣的東西，因為是網紅就賣比較貴嗎？」

該網友在《Dcard》貼文表示，Toyz飲料店的價格雖然沒有他之前宣稱的那麼便宜，但也真的算佛了。「再睡五分鐘價格真是驚人貴，光原茶就要40、45，有加奶的要70、80」。他還問其他網友「有網紅加持的飲料，賣比較貴是理所當然的嗎？大家會因為網紅而可以接受比較貴？那怎麼沒有反過來因為賣比較貴而讓網紅形象受損？」

有些網友認同他所說的「就知道這些網紅利潤可能都抓4、5倍左右，成本10元、賣你6.70」、「好喝是好喝啦，但利潤空間抓這麼寬會讓人不爽」、「再睡五分鐘喝起來很普…又比一般連鎖店貴…買過一次不買了」、「名氣也是賣點，不過講難聽一點就是割粉絲的錢，買飲料順便抖內給網紅的概念。」

大部分網友則認為，價錢都寫在那邊，不想買的人不要買就好了。「反正經營的責任是在他們身上，消費者管喝就好，反正難喝，就會像廖老大一樣變沒料老大」、「自己都說網紅開店了，名氣就是他們的賣點之一啊，名氣也是他們投入努力跟成本累積而來的」、「Toyz當然不敢賣貴，他哪賣的出去，所以只好反其道而行，如果他今天跟滴妹形象一樣好，他會賣這價錢？」

兩間飲料店不斷被拿來做比較，排隊領取Toyz飲料店的男大學生表示，自己為排隊只睡三小時，也被網友戲稱「再睡五分鐘」這次真的遇到對手「只睡三小時」了。

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