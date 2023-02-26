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新竹、台南「哪兼具工作與生活？」 過來人給答案：這裡完勝

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人都希望居住地點可以兼具工作和生活品質，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
許多人都希望居住地點可以兼具工作和生活品質，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人對於選擇居住位置的理想條件都不同，有些人希望在生活機能發達的鬧區，也有人偏好悠閒寧靜的地方。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「若是工作與生活兩者兼具，新竹台南哪個品質高？」貼文曝光後也掀起討論，多數過來人都推薦台南。

昨（25）日一名網友在PTT上以「新竹跟台南工作生活品質哪個好」為題發文，原PO透露自己目前兩個地方都待過，新竹薪水高，但生活無聊且要輪班；台南薪水低，但生活還可以且不用輪班，房價也是新竹高於台南。對此，原PO好奇寫道，「請問各位待過兩地的大大，通常會選擇哪裡生活？若是工作與生活兩者兼具哪個品質高？」

貼文底下吸引大量回應，多數過來人都推薦台南，「可以在南科工作，下班享受類似於京都氛圍的地方，cp值頗高」、「台南光吃的就爽翻了」、「當然台南，光天氣、物價、食物就完勝」、「當然是台南，一樣當工程師，就算薪水少一點也值得，新竹的氣候跟地形根本不適合住人」、「兩個科都待過，我絕對選南科」。

也有網友提出不同想法，「新竹距離台北比較近，還有桃園或台中可以去，假日活動跟景點比較多，台南往南只能去高雄，往北距離都太遠」、「新竹，南科那邊鄉下到爆」、「新竹好的工作機會遠比台南多」、「台南那交通有夠可怕」、「新竹吧！住過台南，每隔三秒就被激怒一次」。

台南 新竹 PTT 南科

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