丹丹漢堡到底多好吃？ 眾人大推這一產品：每次必點

提到速食，不少人聯想到的就是麥當勞、肯德基等這些知名連鎖企業，但在南部還有眾所皆知的「丹丹漢堡」，有網友就發文問說丹丹漢堡是否能夠贏過全台灣的速食店，貼文也引起不少討論。

原PO在PTT以「丹丹漢堡是誰在吹？」為題發文，他開頭就質疑好吃的東西那麼多，為什麼南部的東西會被吹起來，「丹丹漢堡可以屌打全台嗎？我是不信啦，認真用心的早餐店那麼多欸？」

雖然有人覺得普通、沒那麼好吃，但多數人還是覺得CP值很高，「就是因為有不往北部發展的傲氣，好不好吃已經不用多說，生意好到不行」、「你不懂，真的很好吃」、「好吃到計程車司機都會問我要先去丹丹嗎」、「假日生意太好，電話都不接」、「之前不覺得有什麼特別，直到大學同學說環島時特地去吃，還大力讚揚才覺得真的CP值高」、「 便宜CP值高啊」、「同樣的東西，丹丹的售價只要麥當勞一半不到，難怪屌打全台，一堆北部人假日都特地南下來吃」、「謝謝你覺得難吃，我在排隊的路上又少了一個對手」。

還有老饕分享丹丹好吃的餐點，「麻糬棒沾黑糖蜜超好吃」、「雞腿堡真的頂」、「無骨小雞塊配玉米濃湯，好好吃」、「原味雞腿堡滿好吃的，其他品項沒吃過不知道」、「必點雞腿堡」、「玉米濃湯好好喝」、「雞腿堡、玉米濃湯+辣醬超好吃」、「炸米糕很好吃」、「雞腿堡好吃很多汁，每次去必吃」，從留言看到多數人都大推雞腿堡。