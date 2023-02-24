周杰倫這首經典歌曲「快過期」？ 網友笑翻：要改歌詞了

天王周杰倫出道超過20年，但他的歌曲至今仍受許多人喜愛，他憑藉「最偉大的作品」專輯，殺進IFPI的2022年「全球最暢銷藝人榜」第9名。近日有網友發現，周杰倫在2001年發行的作品《愛在西元前》，其中一句歌詞「即將過期」，讓許多人笑稱「以後就不能唱了，要請周董改歌詞」。

臉書社團「加藤軍台灣粉絲團2.0」昨（23）日發文指出「希望周董記得明年要換歌詞」，原因是《愛在西元前》這首歌其中一句「刻在黑色的玄武岩 距今已經3700多年」，但明年就是漢摩拉比法典頒布的第3800年，因此歌詞「快要過期」。

文章一出，網友笑翻「誰發現的？」、「布拉格廣場也沒許願池啊，照樣唱」、「我從這首歌發布時就一直單身到現在，所以我的歌詞一直都是第一人稱，從來沒有對象」、「好像有點厲害的冷知識」、「伍佰老師的歌詞就沒有這個問題，愛你一萬年還有9972年才到期，煩惱這個還太久」、「你們好嚴格，哈哈」、「無聊到很好笑」。

但也有專業網友表示，《漢摩拉比法典》是在公元前1754年頒布，所以如果真正來看，到現在才頒布了3777年，還要過23年才會「到期」，讓許多人驚呼「認真魔人」、「冷知識又增加了」。