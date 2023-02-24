顧客點外送備註「拜託拿洋蔥砸我」 餐點抵達下場曝：老闆太狠了

顧客在點外送時，有些人會有客製化需求，例如「不要香菜、辣椒、多加胡椒粉」等等。不過日前有位女網友表示，她在外送平台點鹹酥雞，並備註「我很喜歡洋蔥，拜託拿洋蔥砸我」，沒想到餐點一來，她真的「被洋蔥砸」，網友看完笑稱「老闆太狠了」。

一名網友在Dcard發文表示，她發現有間鹹酥雞店在外送平台上，備註寫著「餐點有問題或漏東西，情感上的問題都歡迎打電話過來，借錢的話可能比較沒辦法」，讓她覺得十分特別，因此原PO也在備註欄寫下「我好喜歡你們在（鹹酥雞）上面灑洋蔥，拜託拿洋蔥砸我，還有胡椒粉也要，這是情感上的問題嗎？」

當時點完餐以後，原PO不以為意的回房間，沒想到餐點來之後，她姊姊就突然衝過去大喊「我要砸妳，砸妳！」被莫名其妙砸了之後，她只好去外面看「發生什麼事」。

接著原PO驚呼「不看不知道，一看不得了」，只見鹹酥雞店家直接將洋蔥「整顆」放入袋子給顧客，讓她高興直呼「店家是不是真的想砸我？我快笑死」。

文章曝光後，引來網友熱議，有人笑稱「老闆太狠了」、「下次備註：希望可以切好再砸我」、「不惜成本也要達到顧客的需求，這店家有前途」、「真的可愛到不行」、「超好笑，老闆敢拿洋蔥砸我，我就用新台幣砸回去」、「太佛了吧」、「老闆人也太好」，還有店家的親友現身回應「原來這筆訂單是妳，我看到我老公上班的群組裡面，有員工分享這張訂單的備註，沒想到在Dcard上看到」。