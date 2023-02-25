數學會催眠？他抱小貝比算超難題 才寫三行「嬰兒呼呼大睡」
有句話叫做「數學不會就是不會」，一旦要算起各種方程式，就會讓人一個頭兩個大，甚至自然產生助眠效果。近來一位日本網友突發奇想，想試試看這招「催眠術」是否對還不識字的嬰兒也能奏效，結果出現了令人意外的結果。
根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本twitter網友「m_2sei」近來分享一張照片，表示最近他在帶嬰兒的時候，想說不如就趁著等嬰兒哭鬧睡著之前，來算個「線性映射」的相關公式，於是就一邊抱著小孩，一邊做題目。
結果，當他算到差不多第三行的時候，懷中的嬰兒已經完全睡著了，似乎計算高難度數學的催眠效果，就連放在嬰兒身上都管用。如此令人意外的結果，也激起許多網友們的回應。
ぐずる乳児を渡したら「じゃあ眠くなるまで線形写像のカーネルとイメージを求めようね〜」と子を抱いたままホワイトボードで計算を始め、3行目くらいで見事に寝落ちさせてる日曜数学者、つよい🔥 pic.twitter.com/0leicn7Ctp— 二世 (@m_2sei) February 10, 2023
許多網友就紛紛表示「數學果然是催眠術」、「我也有自信能夠秒睡」、「各位爸媽該學起來了」、「爸爸計算時的自言自語，就像唸經一樣超好睡」、「這孩子文組的吧」、「我理組的也照睡不誤」、「新的失眠療法」、「太嫩了，我光是第一行就能睡著」、「我從國中時就覺得奇怪，為什麼一講到數學就會恍惚不清」。
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