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騎士連閃過賓士、BMW！台南1高中旁驚見「三排違停」 13輛汽車塞滿機慢車道

聯合新聞網／ 綜合報導
台南馬路上充斥違停車輛。圖擷自YouTube
台南馬路上充斥違停車輛。圖擷自YouTube

汽機車違規停車會對道路安全造成威脅，有網友近日在台南目睹誇張的一幕，一間高中旁竟出現「三排違停」，仔細一數共有13輛汽車佔滿機車優先道，還有一輛BMW休旅車閃著雙黃燈違停在慢車道上。網友痛罵，「不愧是台南，沒有法律的地方，只有自己的方便」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享一段25秒的行車記錄器影片，拍攝地點位於台南市東區林森二路上，該路段旁邊為一間高中，只見機慢車道上被違停汽車塞滿。

從影片可以看出，機車騎士行經林森二路與林森二路92巷路口時，首先看到一輛賓士汽車閃雙黃燈且違停在機慢車優先道上，一路往前騎共有13輛汽車並排違停，最誇張的甚至有「三排違停」的情況，還有一輛BMW休旅車違停在慢車道上，原有二線車道、一線機慢車道的馬路，只剩下一線車道。

投稿網友表示，「有沒有看過三排停車？接送小孩我最大，三排停車我不怕」。其他人紛紛留言「我活這麼久第一次看到併三排，不愧是台南」、「沒有法律的地方，只有自己的方便」、「人家停的是人情味」、「好鬼啊，這路段」。

還有網友留言「影片一開頭我就猜台南，果然沒錯，這就是熟悉的台南味，一年騎三萬多公里，每個月環島只要進入台南市，超過一分鐘沒看到違規都渾身不對勁，感謝大大上傳這部影片讓我又想起熟悉的台南味」。

台南 違停 行車記錄器

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