模特兒穿超正！她網購針織外套 實穿崩潰：是要我演歌仔戲嗎

拜科技所賜，民眾可以利用電腦、手機上網購物，省去出門到實體店面消費的時間，不過網路購物也有風險，就是買衣服無法事先試穿。一名女網友日前網購一件長袖寬鬆外套，原以為可以像照片中模特兒一樣穿起來好看，沒想到拿到衣服試穿後卻讓她快要崩潰，直呼「有史以來最雷網購」。

這名女網友將自己實穿模樣和網購模特兒的照片上傳到Dcard上做對比，只見模特兒身材苗條，除了穿著一件開叉連身長裙外，外面還套了一件長袖寬鬆針織外套，原PO很喜歡這件外套，於是下單訂購，只不過收到貨後拿起來試穿，卻讓她無奈又傻眼。

從照片看到，外套穿在模特兒身上，衣襬到臀部位置，但原PO穿起來長度竟然到達小腿，更誇張的是雙手垂下來，袖長還長到膝蓋，彷彿就像是戲曲表演所穿的水袖，她無奈地穿著照鏡子自拍，還自嘲地說「是要我去演歌仔戲喔？」

照片讓不少人看了笑翻，「非常有特色，給予5星好評」、「像七爺八爺」、「袖子們也太長了吧，跟衣襬比長的欸」、「太好笑，奇葩網購經驗也是很可愛啦」、「很像我穿我弟外套的時候，我168，我弟185，有次好奇試穿我弟的外套，大概就是這樣子的情況」、「好好笑，滑到實穿圖，笑到鼻涕噴出來欸」、「表演水袖嗎？」、「感覺好適合拖地板」、「那應該是要給長臂猿人穿的吧」。

但也有網友解釋「我看賣場圖片袖子本來就很長，是為了要讓袖口有堆疊的效果」、「那個袖子應該是要給它弄上去，然後除了袖子長度，其實蠻好看的」。