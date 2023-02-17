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他淚勸年輕男女勿購買碎鑽鑽戒 網狂推「這物」翻倍賺又保值
許多人求婚時會拿鑽戒作為信物，有網友發文奉勸要考慮結婚的年輕男女，不要購買「碎鑽鑽戒」，除了價格昂貴外，更點出若要售出時「收購價直接少個0」，許多網友也紛紛認同，更表示「黃金」比較保值，還有人認為婚戒具有紀念意義，不會輕易轉售。
有網友在臉書社團「匿名2公社」發文奉勸，若要結婚的年輕男女，不要再受廣告影響購買「貴死人」的「碎鑽鑽戒」，更直接點出原因在於「等要賣的時候，收購價直接少個0」。
許多網友紛紛認同表示，「正確無誤，鑽石至少一克拉才好賣，不然可能連收都不收」、「碎鑽都是沒價錢的」、「碎鑽本來就不保值」、「現在人工合成鑽很貴的」、「結婚最不值錢的兩樣東西，小鑽戒跟婚紗照」。
還有其他人認為黃金比較保值，「真的，還不如黃金」、「黃金直接翻倍賺的」、「黃金才是保值品」；還有人質疑「結婚戒指為什麼要賣？」、「誰買婚戒的時候是考慮以後分手還是破產要轉賣啊」，另有人回覆「這樣就要問女方要的儀式感了，不然誰想多花這種錢，不買又被說沒心意或者是捨不得花在我身上」。
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