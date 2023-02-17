網友爆「這城市」走在馬路上如大爺：連當地人都不看路況

馬路如虎口，行人當心走，近期有網友前往法國等歐洲國家後，發現走在巴黎當地大馬路上就如同「大爺」一般，不僅車子會主動禮讓行人，甚至連當地人都不看路況就能安心行走，讓原PO直呼「這在亞洲國家根本沒辦法吧？」，許多網友則批評台灣路況問題、用路人素質要改善，還有人表示基於人口密度、汽機車數量，要與同條件的國家相比，才具有參考價值。

有網友在PTT上發文表示，日前至法國巴黎及中歐幾個國家，發現行走在馬路上時「根本是大爺」，並形容「車子遠遠就開始放慢速度」，還會示意讓路人先過，就連當地人也不看路況直接行走，更直呼「這在亞洲國家根本沒辦法吧？」

許多網友轉而批評台灣路況表示，「行人地獄，台灣之光」、「台灣機車各種亂鑽，不想辦法重罰都沒用」、「有啊，沒見過台灣老人，紅燈直接闖馬路」、「我昨天走在斑馬線過馬路，差點被加速的轉彎車撞死」、「問題就在不蓋人行道，交通部沒一個敢的，誰把交通搞好就投誰」。

還有其他人留言，「人口密度、機車數量的問題，要拿同條件的國家來比，或是看我國進步還是退步」、「日本光沒有一堆亂鑽的機車就差很多，走起來很舒服」、「義大利可能要看什麼地方，北義是一定會讓，沒紅綠燈的地方也是很小心」；也有人認為「我不覺得巴黎行人路權有比較高啊」、「土耳其跟台灣差不多啊，沒保證一定讓的」、「住韓國也只比台灣好一些」。