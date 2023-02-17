快訊

陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

網友爆「這城市」走在馬路上如大爺：連當地人都不看路況

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友留言回應台灣路況需要改善。 記者胡經周／攝影
許多網友留言回應台灣路況需要改善。 記者胡經周／攝影

馬路如虎口，行人當心走，近期有網友前往法國等歐洲國家後，發現走在巴黎當地大馬路上就如同「大爺」一般，不僅車子會主動禮讓行人，甚至連當地人都不看路況就能安心行走，讓原PO直呼「這在亞洲國家根本沒辦法吧？」，許多網友則批評台灣路況問題、用路人素質要改善，還有人表示基於人口密度、汽機車數量，要與同條件的國家相比，才具有參考價值。

有網友在PTT上發文表示，日前至法國巴黎及中歐幾個國家，發現行走在馬路上時「根本是大爺」，並形容「車子遠遠就開始放慢速度」，還會示意讓路人先過，就連當地人也不看路況直接行走，更直呼「這在亞洲國家根本沒辦法吧？」

許多網友轉而批評台灣路況表示，「行人地獄，台灣之光」、「台灣機車各種亂鑽，不想辦法重罰都沒用」、「有啊，沒見過台灣老人，紅燈直接闖馬路」、「我昨天走在斑馬線過馬路，差點被加速的轉彎車撞死」、「問題就在不蓋人行道，交通部沒一個敢的，誰把交通搞好就投誰」。

還有其他人留言，「人口密度、機車數量的問題，要拿同條件的國家來比，或是看我國進步還是退步」、「日本光沒有一堆亂鑽的機車就差很多，走起來很舒服」、「義大利可能要看什麼地方，北義是一定會讓，沒紅綠燈的地方也是很小心」；也有人認為「我不覺得巴黎行人路權有比較高啊」、「土耳其跟台灣差不多啊，沒保證一定讓的」、「住韓國也只比台灣好一些」。

PTT 台灣 巴黎

延伸閱讀

被旁人嫌奇怪！她曝「火鍋菜煮超爛」才好吃 意外掀網共鳴

主管情緒化還愛「大小聲」 上班族崩潰引網勸：快逃

蛋價漲想省錢！他想拿兌換券換超商一盒蛋 網曝經驗：換過5盒

國旅價格嚇人！過年「4晚逼近10萬」 全場傻眼：南部1年房租

相關新聞

被美光裁員他反PO文炫耀 透露拿到「一夜致富」的離職金

全球科技業開始大裁員，台灣美光（Micron Technology）先前傳出共裁員500人，未來將停發獎金與主管減薪，不過卻有美光的前員工「開心被裁員」，透露美光給的自願離職金「很大包」，讓許多人心生羨慕。

網友爆「這城市」走在馬路上如大爺：連當地人都不看路況

馬路如虎口，行人當心走，近期有網友前往法國等歐洲國家後，發現走在巴黎當地大馬路上就如同「大爺」一般，不僅車子會主動禮讓行人，甚至連當地人都不看路況就能安心行走，讓原PO直呼「這在亞洲國家根本沒辦法吧？」，許多網友則批評台灣路況問題、用路人素質要改善，還有人表示基於人口密度、汽機車數量，要與同條件的國家相比，才具有參考價值。

被旁人嫌奇怪！她曝「火鍋菜煮超爛」才好吃 意外掀網共鳴

每個人吃火鍋都有不同的習慣，近日有女網友分享吃火鍋時「菜就是要煮到超爛」，此舉卻被身旁親朋好友認為「超奇怪」，不過貼文曝光後，獲得許多網友認同，意外掀起不少共鳴。

蛋價漲想省錢！他想拿兌換券換超商一盒蛋 網曝經驗：換過5盒

受到全球原物料高漲及禽流感影響，台灣缺蛋嚴重，蛋價也因此上漲，民眾想買蛋變得非常困難，有網友就把腦筋動到超商的茶葉蛋上面，他想拿兌換券直接換一盒蛋，卻又不曉得這樣是否可行，就有過來人分享換過的經驗。

波蘭妹來台灣每天以淚洗面 「原因曝光」家人心疼勸回家

來自波蘭的美女Zosia，透露自己的目標是成為律師，也認為學習中文會對未來職涯有幫助，再加上當時的男朋友是台灣人，因此決定要來台灣學中文。不過，Zosia來台灣前就和男朋友分手，一個人到陌生的地方生活，讓她每天都以淚洗面，家人也勸她乾脆回波蘭好了。

加盟早餐店月營收30萬還是賠 他曝慘痛經驗：忙一年倒賠75萬

創業不易，有網友分享2019年加盟早餐店的經驗，加盟金、裝潢、押金、備貨共花費70到80萬元，2020年新春開幕遇到疫情，營收極差，後來雖然疫情逐漸穩定，但忙了一整年仍賠了75萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦