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加盟早餐店月營收30萬還是賠 他曝慘痛經驗：忙一年倒賠75萬

聯合新聞網／ 綜合報導
物價飆升，早餐店經營不易。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影
物價飆升，早餐店經營不易。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影

創業不易，有網友分享2019年加盟早餐店的經驗，加盟金、裝潢、押金、備貨共花費70到80萬元，2020年新春開幕遇到疫情，營收極差，後來雖然疫情逐漸穩定，但忙了一整年仍賠了75萬元。

一名網友在PTT分享加盟早餐店的經驗，他表示，他在2019年加盟早餐店，加盟金、裝潢、押金、備貨共花費70到80萬元，2020年新春開幕正好疫情爆發，幾乎沒有收入，直到2020年尾每月營收約30萬元，但淨支出仍是3萬元，等於忙一個月還是賠錢。

該網友表示，他經營一年後決定收店，為了開店花費100萬元，後續只收回25萬元，等於賠了75萬元。他也表示，現在物價各種飆漲，「真不敢想像營收不變的情況下如果沒下車，現在應該是會被地下錢莊拖到山上了吧」。

其他網友則留言「老一輩都會叫晚輩自己出去創業，說當年他們就是怎麼拚怎麼拚的，但是人生有幾個30萬給你這樣花，還有飽和度的問題」、「現在早餐店真的不好做，成本太高」、「忙了一整年賠了75萬停損點設得不錯」，最忌諱是賠了100萬繼續跟銀行借貸、「頂店做一樣就是接刀」。

還有網友留言「房租人事原物料水電瓦斯吃掉利潤」、「以前火車站外面整排的，現在歸零」、「現在這環境對認真想做的不友善，什麼東西都要吸你一點利潤」、「早餐店一天沒一萬五一定做不起來，要很多人手」、「早餐店想賺錢太難了，加盟的更難」。

早餐店 PTT

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